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疫情衝擊 北市5月房市交易大減2成7 大安區減半

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
北市各行政區5月交易總額，依序為內湖區32.14億元、中山區30.21億元、及大安區24.64億元位居前3名。記者林麗玉／攝影
北市各行政區5月交易總額，依序為內湖區32.14億元、中山區30.21億元、及大安區24.64億元位居前3名。記者林麗玉／攝影

受到疫情影響，台北市今年5月的房市交易量大減27.41%，不過住宅價格指數仍上升0.44%。台北市地政局表示，根據今年5月的實價登錄交易件數為890件，較4月大減27.41%；交易總額為226.47億元，也比4月減幅21.66%；住宅價格指數則為107.67，較4月微升0.44%。

北市地政局表示，根據台北市5月實價登錄量價，受到新冠疫情影響，全市交易量共890件，較4月1226件減少336件，減幅27.41%；交易總額為226.47億元，較4月289.09億元減少62.62億元，減幅21.66%。至於減幅前3名行政區，分別為大安區、北投區及大同區，較4月分別減少47.30%、30.95%及30.00%。

另外，各行政區交易總額依序為內湖區32.14億元、中山區30.21億元、及大安區24.64億元位居前3名；總額最少為大同區，僅5.41億元，總額最高的內湖區與最低的大同區差約4.94倍。交易總額增幅最大為士林區，較4月增加5.65%，減幅最大為大安區，較4月減少48.29%。

至於台北市5月分的全市、大樓及公寓價格微升，小宅價格則微跌。地政局表示，5月全北市住宅價格指數107.67，較4月107.20上升0.44%，較去年同期103.95上升3.58%；標準住宅總價1706萬元，標準住宅單價每坪54.32萬元。

另，大樓住宅價格指數109.11，較4月108.95上升0.15%；公寓住宅價格指數106.03，較4月105.29上升0.70%；小宅住宅價格指數105.43，較4月105.84下降0.39%。

地政局分析，北市房市月線部分，全市及公寓止跌回升，大樓續揚，小宅續跌；季線部分四者皆為上揚；半年線僅公寓持平，其他三者皆走升。

大同

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