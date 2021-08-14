疫情延續 豐泰越南廠停工延後至8月底

越南疫情持續嚴峻，球鞋代工大廠豐泰（9910）今天公告越南廠停工時間分別延後到8月25日和29日，如果從7月中開始停工起算，累積停工期將近一個半月，尤其8月幾乎全面停擺，短線營運難逃衝擊。

豐泰今天公告，公司在越南區的5個廠，暫停營運時間延長到8月29日，另外一個廠也延長停工至8月25日。相較於上一次公告旗下六個廠區停工至8月15日，等於再延後近半個月。

豐泰上周剛公布7月營收58.7億元，終止連續四個月維持60億元以上的水準，較6月減少10.18億元、減幅14.7%。由於越南廠占豐泰的產能比重將近一半，8月營運幾乎全部泡湯，公司8月及整個第3季營收恐面臨考驗。

不只豐泰，寶成（9904）也同樣受到影響，位於越南胡志明市的寶元鞋廠，暫未更新最新的停工時間，不過先前已經公告暫停營運到8月15日，第3季營運難逃衝擊。寶成上周同樣公布7月營收171.2億元，較6月銳減近50億元，月減22.1%、年減11.8%，終止連續五個月年增走勢。

越南是全球球鞋及成衣的生產大國，原本疫情控制良好，但是5月中開始出現疫情升溫，尤其到7月中，南越胡志明市一帶疫情擴散加劇，原本當地政府實施「三就地原則」，規定工廠員工必須就地生產、就地吃飯、就地休息，許多工廠開始降載生產；而8月疫情加劇，目前南越多數工廠都處於停工狀態。

不過業者普遍看好，今年隨著全球經濟活動重啟，鞋類產品需求回升，目前品牌客戶的訂單穩健，對產業發展前景保持正向樂觀，雖然短線在生產端受到疫情管制的影響，但之後疫情如果能獲得控制，營運可望快速回升。