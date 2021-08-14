快訊

百萬人收撤離警報！日九州暴雨慘況曝光 水淹半層樓、汽車滅頂

五倍券政策急轉彎 民眾:百姓不在乎振興或紓困的差別

攝影中心 / 記者黃仲裕／台中即時報導
從事二輪維修業的吳姓民眾說，他較在意的是票券使用範圍，五千元的額度比較適合拿來購買電器或金額較高的商品，如果能夠不限制使用範圍，他比較傾向透過電商花費。記者黃仲裕／攝影
從事二輪維修業的吳姓民眾說，他較在意的是票券使用範圍，五千元的額度比較適合拿來購買電器或金額較高的商品，如果能夠不限制使用範圍，他比較傾向透過電商花費。記者黃仲裕／攝影

預定九月要發行的振興五倍券，原本要先支付一千元現金領取五倍券，但是政府在民意與同黨立委的呼籲下，行政院長蘇貞昌在昨天會後表示，會評估由中央負控，並在下週聽取相關意見後定案。

從事二輪維修業的吳姓技師指出，不用預先支付一千元，少一道手續對他來說比較方便，但他較在意的是票券使用範圍，五千元的額度比較適合拿來購買電器或金額較高的商品，如果能夠不限制使用範圍，他比較傾向透過電商花費。

另外零售業的劉姓男子表示，雖然政府發行五倍券的目的是振興經濟，並非用於紓困，但是對於一般老百姓來說，這兩者沒什麼差別，民眾只在乎發行的票券是否便於使用，如果是給現金，也不可能存起來，因為開銷很大，五千元一下就花光了，根本省不了。不過他也強調，如果拿到票券時，會考慮花在平常有在評估，但礙於預算還在觀望的商品。

從事二輪維修業的吳姓民眾說，不用預先支付一千元，少一道手續對他來說比較方便。記者黃仲裕／攝影
從事二輪維修業的吳姓民眾說，不用預先支付一千元，少一道手續對他來說比較方便。記者黃仲裕／攝影

五倍券 電商 零售業

延伸閱讀

政院評估免費領五倍券 總統期待支持蘇內閣團隊

五倍券免千元參與金 趙少康：跟馬英九消費券不是一樣

五倍券免千元？林右昌：符合人民期待轉「好彎」又何妨

五倍券政策大轉彎 綠委：要當面謝謝蘇貞昌

相關新聞

塞港+旺季 貨櫃運價飆新高

疫情造成全球貨櫃海運塞港持續延燒，尤其現在進入歐美耶誕出貨旺季，昨（13）日最新出爐的上海出口集裝箱運價指數（SCFI）...

你在LINE群組買菜？ 網購亂象令消費權益及資安曝險

「宅經濟」刺激網購量暴增，但詐騙亂象與資安危機卻潛藏其中；疫情期間，不少個體戶在「LINE群組」攬客賣菜，消保官提醒，勿在社群中下單交易，若遇不良賣家，恐求助無門。

陽明加入造櫃 斥資26億

疫情造成海運塞港，整條運輸鏈持續吃緊，為解決缺櫃問題，陽明加入新造櫃行列，昨（13）日宣布最多擬投下9,500萬美元（約...

中鋼9月開漲盤 鋼市振奮

中鋼連續兩個月開平盤後，昨（13）日以漲盤開出9月份新盤，包括熱軋軋延料等六大品項全面調漲每公噸300至500元，平均漲...

台塑河靜廠 連二月降價

中鋼以漲盤開出9月盤價的同時，台塑河靜鋼廠面對越南疫情仍未緩解影響下游營運，加上低檔進口貨的威脅，昨（13）日以跌盤開出...

台塑集團加薪上看4% 王文淵下周二拍板

備受矚目的台塑集團年度加薪案，昨（13）日舉行薪資協調會，由台塑集團總管理處總經理林善志領軍，與工會代表透過視訊會談，據...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。