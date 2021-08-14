五倍券政策急轉彎 民眾:百姓不在乎振興或紓困的差別

預定九月要發行的振興五倍券，原本要先支付一千元現金領取五倍券，但是政府在民意與同黨立委的呼籲下，行政院長蘇貞昌在昨天會後表示，會評估由中央負控，並在下週聽取相關意見後定案。

從事二輪維修業的吳姓技師指出，不用預先支付一千元，少一道手續對他來說比較方便，但他較在意的是票券使用範圍，五千元的額度比較適合拿來購買電器或金額較高的商品，如果能夠不限制使用範圍，他比較傾向透過電商花費。