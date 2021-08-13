皇翔認虧「航海王」8824萬翻船了？操作績效出爐了

營建F4的皇翔建設（2545）今年以來，利用閒置資金進行短期個股投資進出超過20次，被市場戲稱「被營建業耽誤的自營商」，尤其短期投資集中在「航海王」，在7月上市航運股「翻船」，外界高度好奇到底績效如何？

據皇翔建設最新公告顯示，7月29日以249.68元處分手中萬海持股1,385張，出現虧損123萬元，8月12日將手中2,250張長榮股票以137.81元賣出、虧損4,667.8萬元，2610張陽明持股以162.85元處分、認虧1,413.6萬元，1,350張萬海股票以222.95元賣掉、虧了2,619.6萬元，共認列航海三雄售股虧損8,701萬元。

不過，觀察今年5月21日至今（13）日皇翔短期投資操作表現，先前光是長榮、陽明、萬海三檔航海三雄個股，就已認列獲利約2.23億元，若加計中鴻進帳450萬元貢獻，短期投資收益就高達2.27億元、超過首季全季獲利2.24億元。

若扣除7月29日、8月12日兩次虧損共8,824萬元，皇翔短期投資淨獲利仍達1.38億元，其中航海三雄短投淨賺約1.34億元，操作績效依舊亮眼，股票投資功力不容小覷。

皇翔建設今日收在44.15元、下跌0.15元。