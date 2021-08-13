餐飲內用微解封 HUN餐飲集團發紅包鼓舞員工士氣

疫情重創餐飲服務業，但以義式餐廳起家的HUN餐飲集團，在三級警戒期間，不僅保障200多名員工底薪，隨著警戒降級微解封，雙北餐飲業開放內用，集團更大發紅包提振員工士氣，鼓勵員工重新投入工作，以迎接五倍券帶來的榮景。

全台擁有7家店的HUN餐飲集團，在台北、新竹和台中有5家網美餐廳「宅JAI」，在台中有2家「混HUN」餐廳。7家店各具風格，料理多元美味，在當地都是知名餐廳。只是在這波疫情衝擊下，也難以倖免受到影響。

隨著全台疫情趨緩，雙北宣布開放餐廳內用，但之前延續三個月的疫情，早已讓許多餐飲業者大喊吃不消，無法開店營業，但固定的人事成本與店租費用卻沒有減少，因此解封兩樣情，有業者選擇關店停損，也有業者選擇鼓舞士氣準備要快速恢復往日人氣。

HUN餐飲集團執行長陳詠翔表示，疫情真的悶太久了，當然公司為了保障200多位夥伴，除了在6、7月保證夥伴的基本底薪之外，也同時擴展更多新業務。尤其當解封消息一出，公司趁著巡店行程給夥伴發紅包，提振士氣，並且告訴大家：「要準備好開始忙碌了！」

被問起疫情期間集團是如何度過的？陳詠翔說：「開源，加入外帶外送一定要的」。同時也把獨家橘醬口味做成料理包，將招牌餐點從餐廳走進每位客人的廚房，簡單就能享用好料理。

後疫情時代，餐飲業者各顯本事，布局未來，期待疫情緩和後，顧客持續回歸，創造比過去更好的業績。陳詠翔說，集團同時也會繼續展店。