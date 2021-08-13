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圓展得獎有利銷售 但不易超越去年同期高基期

經濟日報 / 記者 張義宮/即時報導

圓展（3669）的視訊以及教育類產品，今年以來得獎不斷，有利打開產品知名度及銷售量；但去年下半年在疫情帶動營收激增，在基期高下今年同期不易超越；圓展全年營運力拚跨過去年營收高峰為目標。

圓展是全球教育科技、視訊會議的領導品牌，日前再度獲得業界最高榮譽肯定，旗下最新自動追蹤攝影機AVer TR313，獲得美國Commercial Integrator（以下簡稱為CI）雜誌評選為「PTZ攝影機類」BEST Award的殊榮。

圓展表示，創新科技如AI人形辨識技術，搭配4K解析度及易於使用的設計，都讓TR313成為備受客戶及整合服務商青睞的解決方案，有助下半年拓展業績的主力產品。

自去年7月起，圓展每月營收均超過3億元；前七月營收23.55億元，年增49.2%，成長力道已有趨緩。去年9 月曾創下6.18億元、年增 288.7%高峰。

圓展指出，下半年營運重點，看好宅經濟及混合工作/教學型態的需求，加速推出具競爭力的新產品暨服務。兩大事業的教育及視訊會議營運展望，在今後三年都是還有很大發展空間，將持續投資，並規劃跨入5G、AI、電動車、醫療音訊及無線領域。

去年圓展營收40.65億元，年增89.9%，創下新高。法人認為，今年在視訊會議及遠距教學的需求大增下，業績仍然可望有雙位數成長。

圓展 營收 視訊

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