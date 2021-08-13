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陽明加入新造櫃行列 投26.6億造13,270個新貨櫃
疫情造成海運塞港，整條運輸鏈持續吃緊，為了解決缺櫃問題，陽明（2609）加入新造櫃行列，今天宣布最多擬投下9,500萬美元（約新台幣26.6億元），訂購13,270個新貨櫃。
陽明今天兩筆公告，包括投下5,000萬-5,500萬美元，向東方國際集裝箱公司7,870個貨櫃；以及投資3,500萬-4,000萬美元，向廣東富華機械裝備製造公司購買5,400個新貨櫃。兩筆訂單最高投資金額9,500萬美元，合計添購13,270個新貨櫃。
在此之前，長榮（2603）今年已經啟動三波造櫃計畫，包括2月透過旗下榮運的子公司立盛企業斥資6,930萬美元（約新台幣 19.4億元）採購1.8萬個新貨櫃；3月再透過子公司青標海運和長榮香港，投下2.09億美元（約新台幣58.5億元），訂購3.95萬個新貨櫃；接著7月再斥資3,997.5萬美元（約新台幣11.2億元），添購6,000個新貨櫃。總計三波共採購6.35萬個新貨櫃。
而萬海（2615）更是早在今年元月，就宣布斥資1.41億美元（約新台幣39.5億元），向中國國際海運集裝箱集團訂造2,500個貨櫃。
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