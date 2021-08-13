不堪疫情 柯文哲：北捷今年恐虧50億至80億

台北市長柯文哲今（13）日表示，疫情讓台北捷運運量銳減，人流只剩過去的一半至四分之一，預估今年北捷可能會虧50億元至80億元。

柯文哲指出，觀察台北市的經濟狀況，看捷運人流最準，因為人流代表金流，從每個捷運站的出入人數的變化，甚至可以推估台北市各行政區的經濟狀況，相當準確。

柯文哲表示，在2019年時，北捷日平均運量為219萬人，但是到了去年疫情爆發，日運量掉到190萬人左右，今年影響更慘，5月中宣布升到三級警戒，當月運量剩一半，6月大幅減少到每日43萬人次左右，直到解封後的7月，才緩步升回62萬人次。

柯文哲表示，現在已經8月了，北捷每日平均運量，還不到4月的一半，由於運量已經掉到以往的一半，甚至四分之一左右，恐怕今年北捷會虧損50億元到80億元。

另外，針對中央即將發放新一波振興券，柯文哲則質疑「現在是振興的時間嗎？」現在餐廳要梅花座、旅遊景點要管制，振興之前要想清楚，因為防疫、紓困、振興、轉型等，四個階段該做的事都不一樣。

被問及北市是否會有振興政策，柯文哲表示，台北市現在在利用「台北通」app，做電子支付的轉型，未來振興方案還在規畫，但中央要怎麼做，要留點時間給地方因應。