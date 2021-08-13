旺季碰塞港 本周貨櫃海運價上漲1.3%續創新高

疫情造成全球貨櫃海運塞港問題持續延燒，尤其現在開始進入歐美耶誕出貨的旺季，今天最新出爐的上海出口集裝箱運價指數（SCFI）衝上4,281.53點，比上周4,225.86點上漲55.67點，周漲幅1.3%，續創歷史新高。包括遠東出口到美東、美西、澳洲、南美、非洲和地中海，運價全部上漲，僅歐洲線每TEU（20呎貨櫃）運價小幅回檔11美元。

根據SCFI最新運價資料顯示，遠東出口到美西每FEU（40呎櫃）的運價達到5,744美元，較前一周再上漲189美元，漲幅達3.4%；美東線每FEU達到10,452美元，也較前一周再漲285美元，漲幅2.8%，雙雙續創歷史新高。

另外遠東到地中海每TEU運價7,051美元，較前一周上漲9美元，漲幅0.12%；歐洲（基本港）運價每TEU 7,407美元，較前一周下跌11美元，跌幅0.14%，是全部唯一下跌。

其他像是遠東到波斯灣、澳洲、西非、南非、南美，運費全部都是上漲。顯示貨櫃海運市場的多頭行情持續，包括長榮（2603）、陽明、萬海等國內貨櫃海運三雄，第3季營運還有機會繼續攀高。

貨櫃三雄本周剛公布半年報，全部創下歷史新高，長榮上半年稅後純益781.4億元，每股純益達15.03元；陽明上半年稅後純益590.5億元，換算每股純益17.88元；萬海上半年稅後純益336.8億元，每股純益為15.19元。貨櫃三雄上半年全部大賺超過1.5個股本，合計總獲利金額高達1,708億元，大幅改寫歷史紀錄。

展望下半年，業者認為現在開始進入歐美耶誕節的舖貨旺季，需求相當強勁，尤其許多廠商擔心疫情變化而提前出貨，使船舶、貨櫃都相當吃緊。

其次，最近像是越南最大港口凱萊港，以及大陸的鹽田港、舟山港等，皆因為疫情因素暫時關閉，使得塞港問題加劇，全球貨櫃周轉率也放緩，整個海運市場持續供不應求，預期短期內海運運價易漲難跌。