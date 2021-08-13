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漢翔股東會 董事長胡開宏續任

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導
漢翔今天舉行股東會。業者提供
漢翔今天舉行股東會。業者提供

漢翔（2634）今(13)日召開股東會，隨後進行第9屆董事選舉案，選任胡開宏續任董事長。

今年股東會漢翔為減少飛沫傳染的風險，股東會以高教機組裝暨工程測試縮時影片、F-16構改升級影片作為開頭，讓所有股東用聲光俱佳的影片了解近年來的重點營運項目。

董事長胡開宏致詞時表示，自去(2020)年開始，全球籠罩在新冠肺炎疫情與波音737 Max停飛的陰影下，國際航空產業重創。儘管受到環境與市場衝擊，但漢翔努力克服各種難關，在疫情下仍守住獲利0.42元，會中通過0.2元的現金股利。

胡開宏以「開源、深蹲、節流」三大對策，帶領公司平穩走過困境，更聚焦「國機國造」、「F-16維修中心」、「整合產業供應鏈」三大構面。在國機國造部分，董事長於3月2日親身同乘新式高教機，向社會大眾證明其性能優異；而F-16維修中心2020年成立之後，今(2021)年與國防部簽約，爭取未來30年的維修商機，期盼帶動國內航空技術能量，推動維修在地化；至於整合產業供應鏈，透過A-team 4.0的運作，整合廠商與提升各廠家的實力，可望使台灣成為全球航空產業供應鏈之重要一環。

下半年疫情雖尚未緩解，但民用航空已傳來好消息，波音737 Max獲准復飛，漢翔持續關注市場變化，掌握最新資訊，以利彈性因應。另一方面，未來仍存在不確定性及變動性，持續發揮堅強實力，應用既有的飛機製造能力於科技服務業務，如儲能系統、電動巴士、模擬系統等。

昨(12)日以CTP聯盟成員參加電動巴士「漢唐一號」國際合作發表會，將航空輕量化複材技術與電子模組用於電動巴士上，後續也與其他成員打進美國、日本等國際市場，前景可期。

股東會 漢翔 疫情

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