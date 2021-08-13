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想要鐵飯碗嗎？ 台酒招考288名新人

經濟日報 / 記者程士華／台北即時報導

台灣菸酒股份有限公司今（13）日表示，有關今年公開甄試從業人員的規畫，預計將招募基層職288名，含職員48名及評價職位人員240名，一律採網路報名。

台酒表示，甄試作業將由財團法人台灣金融研訓院辦理，網路報名時間至8月18日下午17：00截止，第一試筆試日期訂於今年9月12日，將於台北、台中、高雄等三地同時舉行。

台酒表示，依據第一試筆試成績，將擇優於10月30日安排參加第二試，包含口試及體能測驗，相關甄試簡章及甄試詳細規定，可到台灣金融研訓院查詢或下載列印，不另行販售。

在待遇方面，台酒表示，基層職職員第一年待遇38,000餘元，評價職位人員約32,000餘元，公司遠景且體質良好，員工待遇福利制度亦相當完善，歡迎有志菁英一同加入公司團隊。

台酒指出，為加強業務營運發展及人力更新需要，特徵求品德良好、具服務熱忱之各界專業人才及社會菁英加入服務團隊，此項甄試是依據該公司相關人事規定辦理。

警語：禁止酒駕，酒後不開車，安全有保障

台酒 酒駕

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