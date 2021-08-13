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董事改選風波後首場法說會 東元：內需樂觀

經濟日報 / 記者張剛瑋／即時報導

東元（1504）今日召開線上法說會，會中宣布已重組事業體，聚焦在三大事業群，包含主力馬達的機電系統、空調暨智慧生活及智慧能源。董事長邱純枝提到，國外取單受疫情影響，前景不明朗，國內因離岸風電及「班班有冷氣」等政策受惠下，內需相對樂觀。

三個核心事業體中，智慧能源成長營收最快，年增長 30.1% ，主因東元電機，離岸風場上變電站工程及資料中心(IDC)機房之工程收入增長等案 。機電系統 營收年增長 11.0%，主因大陸市場馬達及自動化業務持續成長，及歐洲 Motovario 營收回溫，但北美市場仍相對較弱。智慧生活年增長 11.7% ，主因東元電機之家電部門營收成長；受疫情影響，電商購物的需求增加，使宅配通物流業務成長；東捷（8064）之設備採購專案收入增加。

總經理連昭志，核心機電系統預估全年可保持兩位數的增長，毛利率則受原物料價格上漲影響，新冠Delta帶來很多不確定性，正在努力達成全年目標。

邱純枝占望下半年，內需部分公共工程需求仍強，「班班有冷氣」計劃中，得標台數超過 4 萬台，超乎公司預期，商用空調也有成長。外銷部分，疫情帶來負面影響，能否取單後續還要觀察。

先前智慧製造中的硬體跟軟體部分，將獨立分拆出來，硬體將與機電產品合併成機電系統暨自動化事業群，軟體則將與原先智慧城市的部門，合併成空調暨智慧生活事業群；新能源暨工程將更名為智慧能源事業群。

機電系統包含工業馬達、變頻器、伺服系統；電動車 /AGV。空調暨智慧生活事業群包含東元空調及家電、智慧系統事業處、東元捷德，及關係企業東捷資訊（6697）、東訊（2321）、宅配通。智慧能源事業群則包含能源工程、IDC、離岸風電陸域變電站、儲能系統。

東元電機 營收 離岸風電

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