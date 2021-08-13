七夕超吸「金」 電商大搶文創商機

迎接七夕情人節，電商平台486團購觀察指出，今年處於疫情二級警戒影響民眾外出用餐意願，消費者多傾向網購禮品表達心意。情人節文創商品及智慧穿戴裝置最受青睞，關鍵字熱搜成長三倍。永日文創與文林堂聯手設計的「一字千金」寓意情人「牽緣、同心」，活動期間推出買一送一，銷量翻倍。可進行配對並注意彼此身體健康指數的健康錶銷量亦於情人節檔期成長二成。

一般若至廟裡祈求月老恩賜良緣，廟方會提供鉛錢或紅線讓祈求者帶在身邊，因「鉛」與「緣」在閩南語中同音，意味牽線緣分。486團購旗下永日（4102）文創與文林堂聯手設計的「一字千金」，以銅與鉛為主要成分，做成相依靠的套環。「銅」寓意為「同」，戀人必須同心維繫感情，方能細水長流。套環間放入由日星鑄字行精心打造的鉛字「好」，加上皮繩元素，賦予其「牽緣」、「結緣」含意。

身為霞海城隍廟第七代子孫的486先生指出，曾參與無數宗教活動、看遍男女虔誠祈願，皆源於一股信仰與信念；而自己相信這種信念可以被帶入現代生活，以更富層次的方式展現。此次與文林堂聯名合作，全力支持日星鑄字行保留台灣正體中文鉛字的精隨，更將此意念帶入情人間的浪漫情懷。

486團購觀察指出，疫情影響下，健康穿戴裝置也成為今年情人節意外夯禮。消費者購入作為情人對錶，更可透過配對注意彼此健康指數，成為時下流行贈禮。