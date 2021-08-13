快訊

北市今2例 柯文哲：桃機地勤人員感染源不明

瓦城第2季每股虧0.86元 上櫃以來首次單季虧損

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導

瓦城（2729）今（13）日公告半年報，受到疫情影響，第2季單季每股虧損0.86元，是上櫃以來首次單季虧損。累計上半年本期稅後淨利1.05億元、每股盈餘4.59元，年增34.21%。瓦城表示，今年5月國內疫情開始，在嚴格禁止餐廳內用的禁令頒布下，影響第2季營運表現。不過，公司迅速因應市場變化，包括建立熱點區域外送車隊、布局全國最大的品牌雲端廚房、推出個人餐點以及開發線上商城推出新產品，不斷加強外帶外送提升服務量能。

瓦城表示，因為前兩個月突如其來的疫情，集團在服務有了重大的應變措施，包括如瓦城商城上線，冷凍商品一推出就大受歡迎，瓦城安心美味平台供餐盒團體與個人訂閱，鎖定熱區自建車隊強化服務量能與品質，並針對外帶外送持續推出專屬新品等措施，無論疫情持續與否，這些服務將成為經營的新常態，為營收帶來更寬廣的來源與面向。

面對下半年的景氣與疫情新常態，瓦城表示，隨著國內疫情趨緩，警戒降級解封，和疫苗施打普及率也帶動民眾消費信心，餐廳人潮逐漸回籠。配合政府下半年度經濟振興方案，中秋節慶、連假以及百貨賣場的促銷檔次，將對餐飲百貨等行業有更大的助益。

疫情 瓦城

延伸閱讀

點外送這理由要求退費 老闆回「想騙吃騙喝?」網一面倒嗆奧客

市場數位轉型 北市攤商加入外送平台補助手續費

疫情衝擊 瓦城7月營收腰斬創近7年新低

半熟炸蛋配香濃綠咖哩！瓦城3款新飯食、蝦醬雞翅上桌

相關新聞

百年企業向你招手 菸酒公司徵才288名

具有百年歷史，百分之百國營的臺灣菸酒股份有限公司要徵才囉！菸酒公司表示，為加強業務營運發展及人力更新需要，特徵求品德良好...

台船為海關建100噸級巡緝艇 首艘新艇今安放龍骨

財政部關務署委由台船（2208）建造4艘100噸級巡緝艇，首艇(台船編號H1177)由台船總經理魏正賜和關務署副署長陳依...

趕輕稅熱潮六都房地合一稅收創新高 中部交易最旺

因房地合一2.0在7月上路，也擠出一波趕輕稅的交易熱潮。依據財政部資料，今年上半年各縣市房地合一稅收大增，六都上半年皆創...

轉拚海外市場！乾杯大陸連開3店 揚秦插旗加拿大

餐飲業5月中旬後受禁止內用的防疫政策衝擊，部分餐飲業展店轉往海外市場。包括乾杯（1269）分別於5、6月接連開出「乾杯深...

用半導體思維和感測器「煮」出一碗麵 台灣工程師離職做的拉麵自販機

「Ramen is sooo good（拉麵好好吃）」，這則貼文在特斯拉執行長、全球第三富豪馬斯克的Twitter貼出後，超過30萬人按讚。讓他發文稱讚的拉麵，不是來自米其林大廚，而是一名台灣前半導體工程師。

貨櫃三雄大賺1,708億 繳出史上最強半年報

貨櫃三雄上半年獲利全部公布，稅後純益共交出1,708億元的佳績，寫下史上新高，優於外界預期。陽明昨（12）日公布上半年獲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。