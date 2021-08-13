瓦城第2季每股虧0.86元 上櫃以來首次單季虧損

瓦城（2729）今（13）日公告半年報，受到疫情影響，第2季單季每股虧損0.86元，是上櫃以來首次單季虧損。累計上半年本期稅後淨利1.05億元、每股盈餘4.59元，年增34.21%。瓦城表示，今年5月國內疫情開始，在嚴格禁止餐廳內用的禁令頒布下，影響第2季營運表現。不過，公司迅速因應市場變化，包括建立熱點區域外送車隊、布局全國最大的品牌雲端廚房、推出個人餐點以及開發線上商城推出新產品，不斷加強外帶外送提升服務量能。

瓦城表示，因為前兩個月突如其來的疫情，集團在服務有了重大的應變措施，包括如瓦城商城上線，冷凍商品一推出就大受歡迎，瓦城安心美味平台供餐盒團體與個人訂閱，鎖定熱區自建車隊強化服務量能與品質，並針對外帶外送持續推出專屬新品等措施，無論疫情持續與否，這些服務將成為經營的新常態，為營收帶來更寬廣的來源與面向。

面對下半年的景氣與疫情新常態，瓦城表示，隨著國內疫情趨緩，警戒降級解封，和疫苗施打普及率也帶動民眾消費信心，餐廳人潮逐漸回籠。配合政府下半年度經濟振興方案，中秋節慶、連假以及百貨賣場的促銷檔次，將對餐飲百貨等行業有更大的助益。