到主題樂園當網美 KLOOK特搜遊樂園3大好拍熱點

把握夏天的尾聲，最適合和閨蜜好友一起到樂園玩耍。一踏入主題樂園彷彿就像進入另一個夢幻世界，除了有驚險刺激的遊樂設施外，還有許多特別適合擺拍的網美熱點；KLOOK統計在Instagram上熱門主題樂園打卡照，歸納出最受網友歡迎的三大好拍熱點，其中經典又浪漫的遊樂設施「摩天輪」，因為拍照角度多變，還能搭配背後風景、輕鬆拍出時尚大片，果然不負眾望勇奪網友最愛的樂園拍照點第一名；可輕鬆帶出異國風情的特色城堡建築則位居第二名，第三則是與超萌樂園明星或可愛動物們合照，記下這些超夯打卡點，前往樂園時就能快速掌握拍出最美的樂園紀念照片。

樂園好拍熱點第1名：戀愛氛圍破表的經典設施「摩天輪」

樂園裡經典浪漫設施「摩天輪」沒有意外地成為網友第一名。除了可以搭乘摩天輪登上高空享受兩人、親子時光，從車廂內俯瞰整個樂園、欣賞一旁山景、眺望海景外，從樂園的任何角度與摩天輪合照也都充滿了浪漫的氛圍，到了夜晚整座摩天輪還會打上夢幻七彩燈光與圖案，可以說是360度0死角從白天到夜晚都好拍的遊樂設施。

位於花蓮海岸的「遠雄海洋公園」擁有最高點達海拔101M高度的「愛情摩天輪」，在此可以遠眺太平洋與整座主題樂園，令人心曠神怡；此外位在雲林的「劍湖山世界主題樂園」擁有88公尺、30樓層高的「幸福摩天輪」，從摩天輪的名字就能感受到濃濃幸福感，搭配上園區內的各式設施，以及特殊造景，不管從園區的任何角度都好拍；另外台中的「麗寶樂園」擁有世界前十大、台灣第一大的「天空之夢」摩天輪，總高度有120公尺，升到最高空時，還可以看到台灣海峽以及雪山山脈，各式具有不同特色的摩天輪，讓來遊玩的情侶或是親子都能與它留下最美的回憶。

樂園好拍熱點第2名：能輕鬆拍出偽出國美照的「異國風情建築與城堡」

主題樂園裡面除了驚險刺激的遊樂設施外，各具特色的異國建築或城堡打造出的夢幻世界氛圍，更讓旅客像是暫時脫離現實、掉入另一個夢幻世界，許多網友更是精心裝扮，特地到樂園與充滿異國情調的建築或城堡拍照，不論是濃濃的西部牛仔風、藍白相間的希臘風情，或是西班牙城堡，都讓旅客彷彿一秒置身國外。

位於新竹的「六福村主題樂園」，園區以4大異國主題村建構而成，特別是「阿拉伯皇宮」和「美國大西部」，能拍出彷彿有王子或牛仔從你身邊經過的特殊氛圍；此外位於南投的「九族文化村」，以巴塞隆納奇幻高第風為設計主題的「西班牙海岸」園區，巨大的城堡造型成為網友來到九族文化村必拍景點，在城堡裡遊樂更是別有風情；同樣廣受歡迎的「義大遊樂世界」，園區中的「聖托里尼山城」以愛琴海藍白山城為概念，走在山城裡每個角度都能拍出置身希臘的夢幻感；另外搜集了超過100座世界知名建築景觀的「小人國主題樂園」，遊客不用出國就能環遊世界欣賞各國知名建築，與迷你建築的超萌比例，更讓照片充滿趣味。

樂園好拍熱點第3名：超萌可愛的主題樂園明星與可愛動物

樂園裡超萌的主題明星與吉祥物，成為網友們到樂園時的拍照熱點第3名 ，除了有可愛的外型、還會與遊客們產生趣味的互動外，不定時在樂園各個角落出現的驚喜，也讓大人或小朋友在樂園裡見到他們都會興奮得與他們拍照留下紀念，另外住在樂園裡的可愛小動物明星們，也是遊客們拍照的熱點。

位於東海岸的「遠雄海洋公園」，走進園區就能感受到滿滿海洋驚奇，除了有像是摩天輪、海盜船、雲霄飛車等樂園設施外，還能夠與超可愛的樂園海洋明星相見歡，特別是7月才入新厝的水獺兄弟，超萌外表讓人忍不住停留腳步與他合照，另外能拍出彷彿置身海洋的奇幻美照的「探險島水族館」海底隧道更是網友必拍。