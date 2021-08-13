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北市今2例 柯文哲：桃機地勤人員感染源不明

台北市市有不動產減租最高50% 估2萬戶受惠

經濟日報 / 記者程士華／台北即時報導

台北市長柯文哲今（13）日宣布，將減收台北市市有不動產8月至10月租金，其中營業用不動產減收50%、住宅用不動產減收20%，過去已適用免租及延租者，也將繼續辦理，預計有近2萬戶受惠，後續並視疫情狀況滾動修正。

柯文哲表示，捷運運量是觀察台北市經濟活動的重要指標，然而全國從7月27日降為二級防疫警戒，台北捷運及聯營公車等大眾運輸運量，雖與三級警戒期間比較，已有漸趨回升情形，仍未完全回復到今年1月至4月平均運量。

台北市財政局表示，為持續與市民共同渡過疫情難關，北市府於8月至10月間，就承租台北市市有不動產作營業使用者，含已開始營運的促參及市有土地設定地上權案，將減收租金50%；至於其他市有出租國宅、社宅、出租住宅、地上權國宅、承租市地作住宅使用者，減收租金20%；如有轉租的情形，應切結將市府減收金額，回饋予實際使用人。

財政局表示，有停業事實的市有不動產承租人，按停業日數及面積，可申請免收租金；受中央紓困或營業衰退達15%者，可申請延期繳交租金最長12個月，部分促參案件得在符合一定條件下延長契約期間。

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