轉動疫後新生活 觀光局推在地國旅新體驗

後疫情時代是觀光產業調整體質的關鍵期，交通部觀光局趁勢體檢觀光產業結構，多元整合各部會及觀光局所轄國家風景區管理處等資源，聚焦疫情刺激下的熱門戶外旅遊，開發深度精緻自行車遊程，邀請民眾走出戶外，踩動五種在地國旅新體驗。

1.「跟團輕騎漫遊」：觀光局今年舉辦徵選活動為鼓勵旅行業規劃以自行車旅遊為主軸，結合小鎮、部落秘境、山林探索及文化藝術等主題，串聯在地產業，打造具臺灣特色之自行車遊程，共有百家旅行社、300餘條遊程參與徵選，評選出30條優勝多元化遊程，遊程囊括全台多元風情，創新且豐富的面向讓自行車旅遊再升級。

2.「騎進經典小鎮」：觀光局今年完成百大經典小鎮的最後一塊拼圖，整合小鎮觀光資源，打造「百大經典小鎮護照」，民眾可至小鎮活動網站下載使用並同步推出電子集章活動，11月5日前只要至百大小鎮掃描集滿五個不同小鎮章，就能參加抽獎，集滿任30個小鎮章，還有機會抽中5萬元現金等大獎。另為疫後的出遊做足準備，自8月1日特別推出「玩翻小鎮」線上遊戲，天天登入趣味翻牌，跟著小鎮攻略玩，挑戰最多遊戲次數、最快手速，就有機會將限量自行車旅遊年、喔熊好禮帶回家。

3.「換乘國旅觀巴」：觀光局自2004年推動之「台灣觀巴系統」計畫，原以服務國際旅客為主，受疫情影響輔導轉型以國旅市場為主，針對國旅需求重新包裝設計，減少半日遊行程，朝向1至2日遊的行程推廣，預計2021年8月底評選出養生療癒、人文古蹟、網紅打卡、話題性活動、部落文化體驗、秘境探訪、傳統工藝巡禮及手做體驗等8大主題套裝遊程，繼之輔導各獲選遊程旅行業者完成營運整備工作，並於10月上線營運，年底完成開行50條以上。

4.「恣意騎遊探索」：觀光局整合各管理處路網規劃，結合區域觀光圈、自行車、食宿遊、在地業者，並與旅行社合作開拓市場販售遊程，推出16條多元路線，包含濱海、河濱、環山、山岳、田園及離島6大主題，每一條路線都別具特色，適合各族群不同需求及喜好的民眾，依照自身需求規劃，讓身心靈放鬆，暫時脫離都市叢林，盡情享受自然美景。

5.「暖心人車入住」：觀光局推廣「自行車友善旅宿」，以強化自行車旅遊配套服務，截至2021年8月9日，全臺22縣市自行車友善旅宿家數逾800家；16條多元路線沿線自行車友善旅宿達240家，提供優質住宿環境，讓民眾騎乘自行車旅遊入住旅館或民宿時，不必再擔心愛車停放、清潔及維修問題。

為了在疫後強化遊客對國內旅遊信心，觀光局持續推動戶外健身的自行車旅遊，盼自行車旅遊帶動也能具有疫後觀光的功能，以全新旅遊體驗，讓台灣人重新認識台灣，並期待未來讓在地的特色跟國際接軌，讓國際旅客愛上台灣，後續亦將以政策推動國旅，鼓勵民眾出遊，相關活動及遊程資訊可上台灣自行車旅遊網查詢。(https://taiwanbike.taiwan.net.tw/)。