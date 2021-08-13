永豐餘看下半年 疫情讓大陸、越南變數較大

永豐餘（1907）今（13）日舉辦法說會，副總殷國堂表示，就下半年展望來看，在紙業方面，華紙（1905）第3季是淡季，第4季是旺季，因此，第3季動能會弱一些。工紙因為是包裝產業的一環，代表整體經濟產業的結果，目前看來，台灣可以樂觀期待，大陸、越南目前都面臨一些狀況，變數比較大。

永豐餘第2季稅後淨利歸屬於母公司16.96億元，季增8.9%，年增33.9%。累計上半年合併營收達438.65億元，年成長30.8%，淨利歸屬於母公司32.54億元，每股稅後盈餘1.96元，年成長超過7成。永豐餘表示，因各類紙品市場需求提升，加上全球疫情影響市場供需，帶動產品價格與需求量上漲，帶動上半年營運表現。

永豐餘第2季營業利益因營收規模增加，產品組合優化，營業利益達31.64億元，季增15.5%、年增156.5%，第2季單季每股稅後盈餘1.02元。公司表示，各事業群雖面臨原物料成本上漲壓力，但因漿紙事業群、高附加價值特殊紙品及工紙紙器事業群，在包裝用紙及紙箱出貨上升，使獲利較去年同期成長。另外，申豐特用應材（6582）因醫療用乳膠手套原料市場需求暢旺，獲利也大幅提升。

此外，永豐餘工紙紙器事業群看好越南市場未來的經濟發展以及包裝市場需求，近年在越南陸續增加投資，目前在越南有6座紙器廠，年產能約6.2億平方米，為擴大越南市場長期布局，董事會已通過提高越南紙器營運的股權比例由55%至100%，以強化台灣、越南母子公司業務合作，進一步擴大南向經營據點及業務範疇。

殷國堂表示，即便目前東南亞受疫情所苦，但長線來講，東協的重要性愈來愈高，越南最靠近台灣和中國大陸，加上是既有布局，所以會希望透過獨資經營，掌握更大彈性，後續也會評估再增加越南產能。

整體而言，永豐餘認為下半年因全球疫情持續增溫，部分客戶受限於各地疫情變化，訂單狀況互有消長，將審慎評估來自原物料供需狀況、勞動力及物流運輸的營運風險。