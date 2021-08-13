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北市今2例 柯文哲：桃機地勤人員感染源不明

新北市睽違96天首次清零！ 侯友宜：平常心面對

經濟日報 / 記者鍾泓良／台北即時報導

新北市今日確診個案為零人，為睽違96天以來首次「清零」。新北市長侯友宜表示，要用平常心面對「清零」，用更謙卑的態度做好防疫。對於是否下周預計開放更多項目，侯友宜說，不能只看一、兩天，會做滾動式檢討。

當被問到新北市「清零」的心情，侯友宜說，面對疫情要學會謙卑，永遠不能放鬆，「一天的零，不代表明天、後天都會是零。」

對於衛福部長陳時中說「3+11」非疫情破口，新北市副市長劉和然說，這樣的發言讓大家很失望，強調病毒並非土裡長出來或天上掉下來，認為部長應該要說出全國大多數人都可以接受的發言，否則沒有信任感就會造成防疫阻礙。

對於台北市長柯文哲稱警察在一個轄區太久會黑道變朋友，因此需要定期調動。侯友宜回應，警察跟黑道掛勾，不用六年或一天馬上就調動，絕對不允許有掛勾。

侯友宜 疫情 黑道

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