華紙上半年每股純益0.46元 對第3季持審慎看法

華紙（1905）今（13）日舉辦線上法說會。華紙纖維材料事業部總經理陳瑞和表示，第3季為傳統淡季，亞太市場需求偏弱，加上全球第三波疫情來襲，以及海運費高漲，對第3季持審慎態度，不過，對第4季是全年最旺一季的看法不變。

華紙第2季合併營收57.4億元，由於漿價持續維持在高點，且紙品反映成本提價及嚴格的庫存管控，營業毛利率由去年同期的8%提升至18.1%，稅後淨利4.2億元，歸屬母公司稅後淨利4.08億元，單季每股稅後純益0.38元。累計上半年營業毛利率與營業淨利率分別為14.9%與5.1%，每股純益0.46元，較去年同期由虧轉盈。

陳瑞和表示，第3季在本業方面本就是淡季，加上大陸、東南亞受疫情干擾，使得需求有一點下來。不過，業外部分，去年股利收入主要是挹注在第2季，今年將會在第3季入帳。

陳瑞和表示，今年木片和能源都漲價，但華紙全年的木片採購已在首季完成，有助成本控制，第3季雖是淡季，但目前已過了一半，台灣也開始解封、需求逐漸回溫。造紙業在第4季是全球旺季，目前對旺季看法不變。

華紙表示，桃園觀音廠7月已開始運營，花蓮廠規劃的新產線也將在8月底落成運轉，有助於非塑終端產品的布局。因應企業ESG的發展及綠色供應鏈發展趨勢，華紙也以本身擁有的50年發電技術，擴大投資於再生能源項目，計畫發展生質能、沼氣、風電與太陽能，開展新一代能源應用，積極落實新的循環經濟藍圖。

展望後市，華紙審慎看待紙品市場，公司表示，將留意國際局勢變化，嚴控成本並伺機調節產線規劃，專注於高附加價值特殊紙品及非塑終端產品。