中鋼9月內銷月盤基價平均調漲1.2%

中鋼(2002)9月份內銷月盤基價平均調幅為1.2%。中鋼表示，各國疫苗接種率穩定提升，主要國家推動規模空前的振興經濟政策，帶動製造業生產活動加速擴張。在海外終端需求顯著好轉激勵下，台灣今年上半年出口值高達2,069億美元，創下歷年同期新高，成長力道持續強勁。近期美歐聯袂力推基礎建設，除美國1.2兆美元國內基建案通過，歐盟7月也通過「歐盟全球連結」國際基建計畫，預期兩大經濟體將領銜全球基礎建設需求迸發，提升全球經濟成長並拉動鋼鐵需求翻揚。

中鋼說，中國大陸為落實碳中和目標，陸續祭出鋼鐵產銷嚴控措施，除要求鋼廠下半年須減產粗鋼量達6,000萬噸以上外，且自今年5月起取消熱軋等146項鋼品以及8月起再取消泛冷軋等23項鋼品的出口退稅優惠；俄羅斯則於8月1日起至年底，對各項鋼品課徵至少15%的臨時出口關稅；中國大陸同期也提高鉻鐵、高純生鐵的出口關稅至40%及20%，諸多政策落實後已大幅調高各鋼品出口報價，將使全球鋼鐵供應更加吃緊，隨著傳統「金九銀十」鋼市需求旺季的到來，鋼價將迎來新一波反彈契機。

中鋼表示，鋼市淡季已漸步入尾聲，亞洲鋼價經過短暫良性修正後已逐步回穩，且國內疫情控制優於預期，經濟活動解封可望提振消費及民間投資再度加溫，伴隨台灣外貿穩定成長，將引領下游用鋼產業需求持續釋出。本公司考量整體鋼市仍維持穩健向上的格局，且占鋼品生產成本高達6～7成的煤鐵原料整體價格仍處高檔，加上煉鋼副原料因極端氣候及海運緊張、大陸能耗雙控政策下，導致缺料、鋼廠高價搶料而疊加鋼廠成本，為銜接第四季旺季需求到來及提振市場動能並適度與國際行情接軌，因此，決議9月份內銷月盤基價平均調幅為1.2%，