轉拚海外市場！乾杯大陸連開3店 揚秦插旗加拿大

餐飲業5月中旬後受禁止內用的防疫政策衝擊，部分餐飲業展店轉往海外市場。包括乾杯（1269）分別於5、6月接連開出「乾杯深圳寶安壹方城店」、「老乾杯深圳華僑城店」，「老乾杯上海國金店」也已於7月開幕。揚秦（2755）旗下品牌「炸鷄大獅」海外布局再下一城，7月已完成加拿大安大略省區域代理授權簽署。

乾杯表示，今年以來台灣與大陸事業受惠於民眾無法出國、內需市場熱，但因台灣自5月中疫情急遽升溫、全台近兩個月於三級警戒禁止餐飲內用的規範下，放緩展店腳步，僅1月開出「麻辣45 台南府城店」。

而乾杯中國大陸餐飲市場相較穩定、既存店表現亮眼，加上上半年中國大陸事業持續拓點，拉抬乾杯上半年營收及獲利表現，使集團上半年稅後淨利超過2,000萬，每股稅後純益達1.1元，相較去年同期每股虧損1.92元，在疫情衝擊下改寫佳績。

目前乾杯集團共44家店，其中台灣29家、中國大陸15家。預計年底前，集團海內外將再展3~5家店，在審慎觀望疫情發展之中持續追求穩健成長，期望開創更大餐飲版圖。

以連鎖早午餐「麥味登」為營運主力的揚秦雖因早午餐為民生消費的剛性需求，在餐飲業中相對抗跌，但執行長卓靖倫表示，國內疫情7月仍未回穩，店內持續禁止內用，縱使早餐外食市場有剛需支撐，但仍難敵大環境消費信心低迷，導致營收開始出現微幅下滑。

再加上歷年畢業季皆有年輕族群創業潮，但因疫情影響而使得創業市場觀望氣氛濃厚。此外，麥味登總部因應防疫優先，加盟主的教育訓練採總量管制，展店動能也向後遞延。

但反觀海外市場則傳出佳音，卓靖倫表示，國際市場受惠於疫苗施打率持續攀高，「炸鷄大獅」7月已完成加拿大安大略省區域代理授權簽署，海外佈局再下一城。截至8月初，麥味登總店數850家，炸鷄大獅海內外店數50家。