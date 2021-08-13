麗彤上半年營業利益成長118％ EPS 2.3元

麗彤（6539）公布半年報，上半年歸屬母公司稅後淨利1.36億元，年減24.64％，每股盈餘（EPS）2.3元；不過本業表現不俗，營業利益1.98億元，較去年同期大幅成長118％。

麗彤上半年營收8.87億，年增率4％，公司憑藉研發與自營超過60萬會員優勢，藉由雲端系統整合DV官網與皮膚管理中心的會員，結合數據分析，提升行銷準確度，線上購物帶動保健及美容保養產品銷售持續成長。

麗彤董事長張麗綺表示，集團三大營運引擎，包含保健食品、美容保養品、醫美管理平台三大領域，雖上半年面臨國內本土疫情嚴峻三級警戒，以致經濟活動減少，然受益「醇耀妍NMN超能飲」、升級版「雙樂纖Super Plus+」等新品推出，加上「醇系列」機能飲品持續熱銷，結合活動與電商銷售優勢，帶動保健美容產品銷售量均比去年同期成長，且去年下半年DV皮膚管理中心新門市開幕，推升上半年營收、本業獲利穩健增長。

麗彤憑藉產品研發優勢，每季推出1-2款保健/保養品，滿足消費者的需求，挾數位化管理與行銷策略，推升上半年毛利率55.4％，較去年同期增加6.2個百分點。

展望下半年，隨著國內疫情趨緩可控，醫美保養保健需求回溫，麗彤藉由多元商業模式築起美麗的長城，專注提供會員健康、美麗的服務，目前策略聯盟的醫美診所共計12家，DV皮膚管理中心九家，今年目標再增加1-2家醫美診所策略聯盟，其中新竹館預計於今年第4季開幕，在快速成長的美容保健市場中，持續佔有絕對的領導優勢，且期與會員一同成長，再增加新服務、擴大數據池，以期新品新服務效益顯現，增添公司新的營運成長動能，全年營運向上可期。