快訊

李在鎔假釋後估將重啟併購 能追回台積拉開的市占？

陳時中不認「3+11是破口」 ptt炸鍋：難道萬華有蟲洞？

黑鮪魚的故鄉房價也上漲 華廈六年翻倍

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
東港房市集合式住宅以新加坡式的5樓電梯華廈為主，總價在600萬元上下。圖／東森房屋提供
東港房市集合式住宅以新加坡式的5樓電梯華廈為主，總價在600萬元上下。圖／東森房屋提供

東森房屋研究中心統計指出，有黑鮪魚的故鄉之稱的屏東東港，近年房市表現亮眼，特別是集合式住宅漲幅明顯，新案房價已站上每坪18萬元；中古屋市場，近6年東港各類型產品價格全面上漲，其中電梯華廈均價從一坪6.8萬漲至14萬元，大漲一倍。

東森房屋屏東東港加盟店店東方志緯表示，東港除了漁港觀光之外，還有熱門景點大鵬灣國家風景區，該地被稱為東港的後花園，除了自然景觀之外，也可以從事各項休閒運動，例如划獨木舟、體驗帆船、鵬灣大橋等等，近年觀光客也逐漸增加。

此外，公共建設利多也是帶動東港發展的原因，方志緯指出，高雄捷運紅線的小港林園延伸線也將連接到東港，並已進行可行性評估，未來林園到東港段將採用高架方式。這樣的建設利多也為東港帶來居住人口。

方志緯指出，目前東港的買盤在地與外地各半，外地人主要都是因為東港的生活、交通機能便利，以及看好觀光前景而到此置產。

目前東港房市最熱門的區段就是東新國中周邊500公尺範圍內，這個區段集合式住宅以及透天別墅產品都有，集合式住宅以新加坡式的5樓電梯華廈為主，總價在600萬元上下，換算單價每坪約18萬元。

區域多數透天別墅總價在1000~1500萬元之間，目前房市熱區東港夜市旁的新孝段重劃區，主打高總價的透天別墅區，價格範圍則在1500~2500萬元。

東港 房市

延伸閱讀

伊甸慢飛天使「有話對你說」 一句我愛你父親心被融化

疫情降級 屏東小黃公車2日起新增新園線、林邊線

屏東三大迎王祭典遇瘟神 琉球延期、東港請神除疫解厄

住華廈好嗎？ 過來人點出2缺點：就像有電梯的公寓

相關新聞

用半導體思維和感測器「煮」出一碗麵 台灣工程師離職做的拉麵自販機

「Ramen is sooo good（拉麵好好吃）」，這則貼文在特斯拉執行長、全球第三富豪馬斯克的Twitter貼出後，超過30萬人按讚。讓他發文稱讚的拉麵，不是來自米其林大廚，而是一名台灣前半導體工程師。

貨櫃三雄大賺1,708億 繳出史上最強半年報

貨櫃三雄上半年獲利全部公布，稅後純益共交出1,708億元的佳績，寫下史上新高，優於外界預期。陽明昨（12）日公布上半年獲...

海運業者加開船班 解美西塞港

美國、大陸港口疫情頻傳，塞港、封港問題不斷。業界指出，美國碼頭工人到工率偏低，隨著旺季到來，美國西岸塞港更為嚴重，最近因...

貨櫃三雄明年估賺5,000億

國內知名投顧昨（12）日再對海運產業發出報告，截至昨日為止，本土法人看好貨櫃三雄長榮、陽明、萬海明年合計將賺逾5,000...

華航近日宣布調漲運價

空運長程線運價漲勢再起。中國大陸航空業者陸續調漲大陸出口到北美運價，每公斤達人民幣70-80元，漲幅近50%；貨攬業已收...

之初創投第三支基金 搶手

之初創投AppWorks昨（12）日宣布完成旗下第三支創投基金AppWorks Fund III最終募集 （Final ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。