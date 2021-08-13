黑鮪魚的故鄉房價也上漲 華廈六年翻倍

東森房屋研究中心統計指出，有黑鮪魚的故鄉之稱的屏東東港，近年房市表現亮眼，特別是集合式住宅漲幅明顯，新案房價已站上每坪18萬元；中古屋市場，近6年東港各類型產品價格全面上漲，其中電梯華廈均價從一坪6.8萬漲至14萬元，大漲一倍。

東森房屋屏東東港加盟店店東方志緯表示，東港除了漁港觀光之外，還有熱門景點大鵬灣國家風景區，該地被稱為東港的後花園，除了自然景觀之外，也可以從事各項休閒運動，例如划獨木舟、體驗帆船、鵬灣大橋等等，近年觀光客也逐漸增加。

此外，公共建設利多也是帶動東港發展的原因，方志緯指出，高雄捷運紅線的小港林園延伸線也將連接到東港，並已進行可行性評估，未來林園到東港段將採用高架方式。這樣的建設利多也為東港帶來居住人口。

方志緯指出，目前東港的買盤在地與外地各半，外地人主要都是因為東港的生活、交通機能便利，以及看好觀光前景而到此置產。

目前東港房市最熱門的區段就是東新國中周邊500公尺範圍內，這個區段集合式住宅以及透天別墅產品都有，集合式住宅以新加坡式的5樓電梯華廈為主，總價在600萬元上下，換算單價每坪約18萬元。

區域多數透天別墅總價在1000~1500萬元之間，目前房市熱區東港夜市旁的新孝段重劃區，主打高總價的透天別墅區，價格範圍則在1500~2500萬元。