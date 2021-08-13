君品、雲品自主性休館 雲品上半年每股虧0.35元

雲品（2748）今年受新冠肺炎疫情衝擊，影響整體住房、宴會等業務表現，累計上半年合併營收為7.30億元，年減1.52%、稅後淨損0.27億元、每股稅後虧損0.35元。

雲品表示，新冠肺炎疫情於5月初至7月底為高峰期，疫情指揮中心更於5月19日起將全國警戒等級提高至三級，配合政府防疫措施，雲品旗下君品酒店、雲品溫泉酒店客房營運啟動自主性休館計畫，餐飲營運也僅開放君品酒店的外帶外送項目，使得雲品第2季營運呈現虧損。

雲品在這段防疫期間全力加強集團內各飯店的客房、餐廳、公設等區域的清潔防疫，並取得泰華施國際清潔消毒認證，雲品溫泉酒店於7月13日開館恢復客房營運，但以客房降載的方式審慎防疫，並陸續推出安心住房等專案，搶攻三級降二級後的國內旅遊市場。

雲品第2季與7月透過雲朗選物購物平台銷售星級料理外賣，並結合台北米其林及人氣名店業者持續推出頂級外賣料理，提供外帶、外送的銷售服務，讓民眾在家也能享受精緻美食。在宴會事業上，雲品也首次推出線上婚宴與微型婚宴，運用線上宴會與實體儀式與外賣美食虛實整合，在全球性疫情的影響下試圖開展全新商業模式。

此外，全國防疫警戒於7月底時降至二級，在8月3日起雙北市、宜蘭縣也開放餐飲內用後，雲品更與礁溪老爺酒店、墾丁凱撒大飯店攜手聯賣二款高價位住宿券產品，未來有望挹注營運動能，並以線上購物、委託經營管理等多角化業務布局。

雲品認為，雖然觀光旅遊業短中期不會好，但是長期不會壞，隨著新冠疫苗施打率的普及與降級解封的國內消費市場，雖然不期待會立即有報復性旅遊的出現，在疫情與全球產經逐漸趨於穩定的前提下，仍有助未來營運逐步回溫。