花博農民市集 14日遷至美術園區舞碟館前廣場營運

台北花博農民市集將於8月14日(星期六)恢復營運，地點遷移至花博美術園區舞碟館前廣場，營業時間為每週六、日，早上10時至下午6時。為提供市民健康安全的消費環境，花博農民市集訂定防疫規範指引，市集除禁止販售熟食、暫停DIY示範活動外，並規範工作人員、參展農民、市集活動、人流管制、衛生防護、環境清消、確診病例應變及相關裁罰等管制措施，因疫情仍維持二級警戒標準，市民遊逛時仍應全程佩戴口罩、落實實聯制、保持社交安全距離等，如有違反防疫相關規定，依傳染病防治法裁罰。

北市產業局為方便消費者至美術園區舞碟館前廣場採購農產品，特貼心推出便民福利措施，每15分鐘提供一班接駁車，往返捷運圓山站一號出口至舞碟館前廣場旁，購物快速又方便;若想要步行的民眾，也可從捷運圓山站1號出口往左順著指引牌，穿越中山北路，大約9分鐘即可到達。

本週(8/14-15)將邀請來自台灣各地小農們一同來花博農民市集設攤展售，有來自台北市的南港包種茶、士林青農的有機生鮮蔬果、新竹的新埔柿餅、台中的梨山蜜李、台南的關廟鳳梨與麻豆甜柚、彰化竹塘的玉女小番茄與鮮美多汁雪梨、南投的高山凍頂烏龍茶、雲林口湖鄉的新鮮海產及花蓮的在地有機蔬菜，歡迎大家一起前來採購。

市集活動管理部分，表演活動依文化部「藝文場館防疫管理措施」辦理;停辦農民DIY示範活動。人流管制措施部分，設立單一出入口管制，落實實聯制、測量體溫；按照營業面積每人2.25平方公尺計算容留人數，可容納647人，營業時間若逾容留人數時將暫緩入內。

衛生防護、環境清潔消毒部分，出入口及定點提供酒精消毒;全區暫停開放消費者休憩座位區;禁止試吃試喝、邊走邊吃；另建議使用無現金交易，若以現金收付應於收付款後以酒精消毒；定時執行環境消毒，並增加公共廁所清消頻率。

確診病例應變措施部分，展售人員或員工確診時，高風險區域以確診者攤位為中心九宮格範圍內為判定原則，停業3天，並立即進行全區清潔消毒;如有確診者足跡所涉之風險區域，立即暫停開放並消毒，如足跡發生為發病日前三日內及衛生單位認定之可傳染期內者，至少停止開放24小時，如足跡發生在超過發病日前(含)四日，則清消後次日恢復開放;另至最後一名確診病例離開場所後次日起14日內，市集將降載最大容留人數至75%、攤位營業數降載至50%;若出現群聚事件將暫停營業一週。另違反防疫相關規定，依傳染病防治法裁罰。