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台鐵郵輪式列車9月重啟 一次公開11支行程開賣資訊

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導
隨著本土疫情逐漸穩定，令眾多旅客期待已久的郵輪式列車將於9月3日正式重啟，花蓮赤科山金針花海市旅遊的景點之一。 圖/易遊網提供
隨著本土疫情逐漸穩定，令眾多旅客期待已久的郵輪式列車將於9月3日正式重啟，花蓮赤科山金針花海市旅遊的景點之一。 圖/易遊網提供

台鐵郵輪式列車110-114年度的經營權招標案，於今年5月公佈已遴選結果，再度由易遊網得標。深度結合鐵道文化與在地玩點的郵輪式列車，主打停靠各地特色車站或是秘境小站，以及搭配列車慢行的規劃，讓旅客體驗玩法獨具一格的火車之旅。而隨著本土疫情逐漸穩定，令眾多旅客期待已久的郵輪式列車將於9月3日正式重啟，今搶先公開9-11月共九梯11支行程開賣資訊，並祭出每人現折520元的限時優惠，凡於8月25日前購買11月20日前出發的任一行程皆可折抵。由於防疫考量，目前每節車廂將降載至五成，每梯席位有限，未來也會視政策放寬程度進行調整，如有興趣的民眾一定要趕快搶先預訂。

迎接金針花盛開季節，9月份推出四支行程，帶領旅客前往花蓮赤科山，欣賞閃耀動人的黃金花海，包含有9月3日中部出發的【花蓮赤科山金針花海˙採文旦˙池上單車3天】和【花蓮赤科山金針花海˙採文旦‧兆豐農場3天】，以及9月11日北部出發的【花蓮赤科山金針花海˙金剛大道˙大石鼻山2天】和【花蓮赤科山金針花海˙鳳林小鎮輕鬆選2天】，再搭配花東特色景點和玩學體驗，感受東台灣最純淨自然的山海之美和在地文化，每人售價6,900元起，即日起就可預訂，且報名任一金針花主題行程，特別再贈送專營花東縱谷農特產品品牌-「花東宏宣」的赤科山針美亮白面膜乙片。

此外，若想鎖定連假出遊，中秋連假由北部出發的【探訪台鐵四極點˙農遊鹿野˙鐵道環島4天】，將帶旅客一次解鎖台灣四極點車站(海科館站、石城站、枋山站、台南站)，並遊覽有台版亞馬遜河之稱的「四草綠色隧道」，以及自選採果或採茶的農遊體驗等行程，從北向東再一路玩到南部，暢遊四天每人17,200元起。而雙十連假則有北部出發的【台東海岸漫遊˙龜山登繞島3天】，將安排花蓮特色小站巡禮(鳳林站、東里站、瑞源站、林榮新光站)，以及季節限定的龜山島登繞島體驗，並入住可遠眺龜山島的新開幕飯店「蘭陽烏石港海景酒店」，每人12,850元起。

配合指揮中心防疫政策，並考量旅客健康安全為首要原則，郵輪式列車將降載至五成，每節車廂最多26名旅客，並採梅花座配位，確保每位旅客保持安全距離；而每團人數上限50人，地接交通將加派車輛，每車不超過20人，未來也會依照指揮中心規定隨時進行滾動調整。由於防疫考量，郵輪式列車可售席次大幅縮減，喜愛深度鐵道旅行的民眾，建議即早預訂，以免向隅。欲了解更多郵輪式列車行程內容，歡迎至台鐵網站或易遊網官網查詢。

雙十連假有北部出發的【台東海岸漫遊˙龜山登繞島3天】，將安排花蓮特色小站巡禮及季節限定的龜山島登繞島體驗，並入住可遠眺龜山島的新開幕飯店「蘭陽烏石港海景酒店」。 圖/易遊網提供
雙十連假有北部出發的【台東海岸漫遊˙龜山登繞島3天】，將安排花蓮特色小站巡禮及季節限定的龜山島登繞島體驗，並入住可遠眺龜山島的新開幕飯店「蘭陽烏石港海景酒店」。 圖/易遊網提供

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