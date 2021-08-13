電動巴士第一品牌「漢唐 1 號」加速登場

為落實電動巴士國產化策略，唐榮車輛繼3月2日與大同公司結盟動力系統，6月8日再與漢翔公司合作開發鋁合金輕量化車身，8月12日又進一步邀集共 10 家重要供應鏈，籌組電動商用車 CTP 聯盟 (Commercial Taiwan Partnership)成立，順利開發「漢唐 1 號」電動巴士新車型完成，預計於第4季 11 月底完成「漢唐 1 號」電動巴士之實車發表，積極進軍美國、日本等海外市場。

唐榮車輛指出，漢翔擁有航太科技的「鋁合金車身」技術， 唐榮車輛擁有國內唯一的「全低地板底盤平台」技術，二者結合開發完成國內首車鋁合金車身的全低地板電動巴士，實屬國內創舉。在歐系電動巴士大廠不願意 將最新最高端全低地板底盤平台技術，給予國內合作或代理之電動巴士廠商，更無計畫將最新最高端全低地板底盤平台技術之電動巴士產品，參與政府示範計畫 營運，在這情況下唐榮車輛與漢翔公司及 CTP 聯盟成員能夠突破技術門檻，開 發「漢唐 1 號」電動巴士新車型成功，更屬艱難不易。

「漢唐 1 號」電動巴士新車型，除了完全滿足政府要求 10 個國產化項目之外，更自主研發高端國產化項目之 6 大項技術，可稱為國產化 A+項目，或 10 加 6 個國產化項目，超越一線國際電動巴士大廠，其中增加的 6 個國產化項目，包括全低地板底盤平台技術、輕量化鋁合金車身技術、長續航力高電量電池設計 技術、電池液冷系統之熱管理技術、人性化高乘客座位數技術及前圍造型分離式 維修設計技術等，均屬國內首創，且完全符合歐系電動巴士大廠之高端技術指標 要求，但性價比更符合美國與日本等高端市場之客戶需求。

依調查統計資訊，美國或日本高端市場之電動巴士營運需求有 3 大特色， 第 1 項特色是必須包括巴士營運商、電動巴士製造商、電池供應商及充電基礎設 施營運商等四大企業，提供「4 大項」整合型解決方案；第 2 項特色是須符合老 人化社會來臨之「全低地板」電動巴士產品；第 3 項特色是必須保有「250 公里」 長續航力與輕量化能耗效率佳之電動巴士利基型產品，有利於客戶營運調度之最 佳化方案。

唐榮車輛指出，又據統計，美國、日本等海外市場電動巴士需求快速成長，僅美國市場每年將汰換約 5 萬輛電動校車與市區電動公車，但美國本土電動商用車大廠尚未完 全轉型，新創電動巴士車廠也剛起步，歐系電動商用車大廠已瞄準北美市場準備 大舉進入，國內 CTP 聯盟成員宜集結優勢資源，積極布局當地市場。 「漢唐 1 號」電動巴士之電動商用車 CTP 聯盟，初期僅邀請 10 位成員加 入，其中包括漢翔公司、唐榮車輛、亞力電機、大同公司、台灣雙日、台灣電綜、 漢鐘精機、台灣精星，台灣松下與為升電裝等重要企業。