快訊

威力彩頭獎上看15億元 獎號出爐了

不再公開收購 開發金換股搭現金100%併購中壽

北市建管處最新統計 中山區成危老王

經濟日報 / 記者趙翊君／即時報導

依台北市建管處最新統計資料顯示，台北市危老累計已經審核通過511案，在北市12個行政區中，中山區核准70件是北市的危老王，其次則是房價最高的大安區68件、士林區66件，危老最不熱絡的則是南港區，僅有9件。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，北市危老起跑大概從2018年開始，而2020年的時程獎勵落日，刺激危老申請到達第一波高峰，2021年台北市的危老核准案件正式突破500件，預計參與危老開發的土地面積在今年度也有機會超過10萬坪。

統計資料中指出，自2018年起，台北市總計將有9.5萬坪的土地已經進行或即將進行改建，土地面積比大安森林公園還大。其中又以中山區的危老案件數最多，累計共70案，其次則是大安區的68案，士林區的66案，其中中山區、北投區、士林區、大安區與大同區這5區，都已經有破萬坪土地參與危老改建。

南港區危老最不熱絡，專家分析，主要是該區不少土地屬於傳統工業區，較具規模的工業區土地，則透過捐地方式變更開發，或者早年就已重劃開發，因此危老核准數量僅9件、居北市最後一名。

曾敬德說，從申請熱度來看，危老政策的確有達到加快台北市老舊都市改建的成效，尤其近期受疫情重創的飯店業，有些老飯店已申請危老改建，另外還有許多老商辦大樓，甚至是戲院、市場、地上權及寺廟等，都有核准危老改建的案例。

至於開發規模部分，北市平均每案土地面積為186坪，而北市目前核准的個案中，以士林區福壽街的一處危老案面積最小，僅有20.3坪，面積最大的則是信義計畫區內的行政中心案，基地面積達2,147坪，且容積獎勵也達上限的40%。

台北市核准過的危老案中，有高達223案申請到上限的40%容積獎勵，平均的容積獎勵值也達33%，顯見危老案的容積獎勵機制「透明、便利」，多數個案都能夠爭取到條件很好的獎勵容積，增加個案的改建效益。

大安森林公園 疫情

延伸閱讀

基地從20到2千坪 天龍國搶建危老宅已逾大安森林公園

北市危老核准破500件 這些飯店、戲院、老廟都改建

北市2確診者連逛信義區3百貨 北市緊急匡例31人

北市2確診者一起逛街一起確診 曾到遠百信義A13、微風松高

相關新聞

基地從20到2千坪 天龍國搶建危老宅已逾大安森林公園

根據台北市建管處最新統計資料顯示，台北市危老重建累計已經審核通過511案，台北市將有9.5萬坪的土地在進行或即將進行改建...

家樂福、大潤發喊賣恐是來真的 三大潛在買主各有盤算

台灣兩大量販家樂福、大潤發接連傳出出售消息，雖然台灣家樂福仍一貫否認，但目前浮上檯面被認為最有可能的三家買家都資金雄厚，且各有盤算。 業內人士認為，若是這些企業拿下，結合集團資源，市場格局馬上發生就會很大的改變，甚至出現壟斷狀況，屆時還涉及公平會的認定。

10家企業聯盟開發電動巴士漢唐1號 進軍美日海外市場

唐榮車輛、漢翔公司、亞力電機、大同公司、台灣雙日、台灣電綜、漢鐘精機、台灣精星、台灣松下及為升電裝等10家企業，組成電動...

八方雲集加速國際發展！插旗美國 瞄準日本、新加坡

八方雲集（2753）今（12）日舉行上市前業績發表會，董事長林欣怡表示，上市讓八方雲集站在另一個起點。今年是集團設定的八...

桃科環科6廠疫情損失慘重 市府：管理費緩減收至12月

疫情影響全球經濟緊縮，桃園市許多科技、傳產廠商受創嚴重，桃園市政府經發局今天下午表示，桃園科技園區及環保科技園區多家廠商...

高軟二期北部招商座談會 16日登場

為擴大南部數位科技產業聚落，經濟部加工出口區管理處啟動高雄軟體園區第二期開發計畫，為提供北部業者相關投資資訊，將於8月1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。