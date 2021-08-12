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台泥捐贈慈濟基金會1億元 贊助購買疫苗

經濟日報 / 記者曾仁凱／台北即時報導

台泥（1101）助力抗疫，今（12）日董事會通過捐贈1億元，給慈濟慈善基金會，贊助購買疫苗

台泥主管表示，鑒於國內新冠疫情仍嚴峻，即時取得足夠疫苗為當務之急，刻不容緩。

慈濟慈善基金會已於7月21日成功簽訂500萬劑BNT原廠疫苗採購，所採購之疫苗將全數捐給政府主管機關，以作為民間施打之用。台泥認同慈濟捐贈疫苗的用途，並為善盡企業社會責任，今天董事會決議參與捐贈資助慈濟1億元，用來購買疫苗，以儘速疫苗進口並讓國人施打，讓台灣能早日脫離疫情陰霾、恢復健康生活及正常經濟活動。

台泥持續回饋社會，不分兩岸，7月大陸河南鄭州上周遭遇千年一遇的洪災，造成嚴重災情，台泥也在第一時間宣布捐款200萬元，協助賑災。

疫苗 台泥 慈濟

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