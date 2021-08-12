快訊

威力彩頭獎上看15億元 獎號出爐了

不再公開收購 開發金換股搭現金100%併購中壽

Uber Eats幫傳統市場送生鮮 一年內覆蓋服務所及城市

經濟日報 / 記者彭慧明／台北即時報導

外送平台積極打入民眾生活所需的生鮮雜貨通路，Uber Eats4月初切入傳統市場生鮮雜貨外送新領域，快速拓展至雙北、桃園、新竹、台中、高雄以及台南6大城市，和總計21間在地知名的傳統市場合作，其中11間位於台北市，服務範圍已涵蓋台北市近8成。Uber Eats今（12）日宣布將繼續加速拓展傳統市場外送服務，目標一年時間讓所有Uber Eats服務城市的民眾都能在App上點購菜市場食材，幫助傳統市場加速數位化轉型。

台北市南門市場今年6月加入 Uber Eats，目前獲得傳統市場類別最高消費者評價4.9分，以及單筆消費金額最高超過7,000元的兩個紀錄。「永順蔬菜」多達300多項選擇，包含綜合蔬菜、菇類，以及豆腐等最能符合各種消費者的需求，奪得訂單王，其次為「泉發肉店」、「盧記魚丸水產」和「阿榮海鮮號」；「南門牛羊肉店」以各種溫體和冷凍肉類為特色，平均訂單金額最高；南門市場南北貨與點心類店家中，最受歡迎的商家是「萬有全」手工金華火腿，最熱門商品為富貴雙方。

南門市場自治會會長王銓國表示，年輕人不喜歡上傳統市場買菜，加上疫情減少了傳統市場的人潮，商家需要透過 Uber Eats這類外送平台合作才能接觸新世代的年輕消費者。目前南門市場有16家攤商加入，有不少攤商想要加入。

Uber Eats業務副總經理吉慶表示，傳統商家的數位轉型意願高，以南門市場為例，店家已經可以做到定量、客製化，例如雞肉切塊、選擇蔬菜等。他坦言傳統商家毛利較低，但可以透過產品包裝拉高客單價，讓外送員、商家與平台都獲利。

Uber Eats目前在台北市的傳統市場外送規模最大，5月中至7月中期間單量成長3.6倍，合作的公有市場包含台北成功、松江、濱江、光復、中研、士東、興隆、信義、南門、中山和西寧市場，與近100家攤販合作提供生鮮雜貨外送。Uber Eats也將加速拓展雙北以外的城市。

傳統市場 Uber uber eats

延伸閱讀

Uber Eats、foodpanda拼傳統市場外送 南門市場成超級戰區

盼擴大客群救業績 外送業者進駐北市公有市場

市場數位轉型 北市攤商加入外送平台補助手續費

影／南門市場與外送平台合作 拚數位轉型

相關新聞

基地從20到2千坪 天龍國搶建危老宅已逾大安森林公園

根據台北市建管處最新統計資料顯示，台北市危老重建累計已經審核通過511案，台北市將有9.5萬坪的土地在進行或即將進行改建...

家樂福、大潤發喊賣恐是來真的 三大潛在買主各有盤算

台灣兩大量販家樂福、大潤發接連傳出出售消息，雖然台灣家樂福仍一貫否認，但目前浮上檯面被認為最有可能的三家買家都資金雄厚，且各有盤算。 業內人士認為，若是這些企業拿下，結合集團資源，市場格局馬上發生就會很大的改變，甚至出現壟斷狀況，屆時還涉及公平會的認定。

10家企業聯盟開發電動巴士漢唐1號 進軍美日海外市場

唐榮車輛、漢翔公司、亞力電機、大同公司、台灣雙日、台灣電綜、漢鐘精機、台灣精星、台灣松下及為升電裝等10家企業，組成電動...

八方雲集加速國際發展！插旗美國 瞄準日本、新加坡

八方雲集（2753）今（12）日舉行上市前業績發表會，董事長林欣怡表示，上市讓八方雲集站在另一個起點。今年是集團設定的八...

桃科環科6廠疫情損失慘重 市府：管理費緩減收至12月

疫情影響全球經濟緊縮，桃園市許多科技、傳產廠商受創嚴重，桃園市政府經發局今天下午表示，桃園科技園區及環保科技園區多家廠商...

高軟二期北部招商座談會 16日登場

為擴大南部數位科技產業聚落，經濟部加工出口區管理處啟動高雄軟體園區第二期開發計畫，為提供北部業者相關投資資訊，將於8月1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。