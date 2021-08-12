Uber Eats幫傳統市場送生鮮 一年內覆蓋服務所及城市

外送平台積極打入民眾生活所需的生鮮雜貨通路，Uber Eats4月初切入傳統市場生鮮雜貨外送新領域，快速拓展至雙北、桃園、新竹、台中、高雄以及台南6大城市，和總計21間在地知名的傳統市場合作，其中11間位於台北市，服務範圍已涵蓋台北市近8成。Uber Eats今（12）日宣布將繼續加速拓展傳統市場外送服務，目標一年時間讓所有Uber Eats服務城市的民眾都能在App上點購菜市場食材，幫助傳統市場加速數位化轉型。

台北市南門市場今年6月加入 Uber Eats，目前獲得傳統市場類別最高消費者評價4.9分，以及單筆消費金額最高超過7,000元的兩個紀錄。「永順蔬菜」多達300多項選擇，包含綜合蔬菜、菇類，以及豆腐等最能符合各種消費者的需求，奪得訂單王，其次為「泉發肉店」、「盧記魚丸水產」和「阿榮海鮮號」；「南門牛羊肉店」以各種溫體和冷凍肉類為特色，平均訂單金額最高；南門市場南北貨與點心類店家中，最受歡迎的商家是「萬有全」手工金華火腿，最熱門商品為富貴雙方。

南門市場自治會會長王銓國表示，年輕人不喜歡上傳統市場買菜，加上疫情減少了傳統市場的人潮，商家需要透過 Uber Eats這類外送平台合作才能接觸新世代的年輕消費者。目前南門市場有16家攤商加入，有不少攤商想要加入。

Uber Eats業務副總經理吉慶表示，傳統商家的數位轉型意願高，以南門市場為例，店家已經可以做到定量、客製化，例如雞肉切塊、選擇蔬菜等。他坦言傳統商家毛利較低，但可以透過產品包裝拉高客單價，讓外送員、商家與平台都獲利。

Uber Eats目前在台北市的傳統市場外送規模最大，5月中至7月中期間單量成長3.6倍，合作的公有市場包含台北成功、松江、濱江、光復、中研、士東、興隆、信義、南門、中山和西寧市場，與近100家攤販合作提供生鮮雜貨外送。Uber Eats也將加速拓展雙北以外的城市。