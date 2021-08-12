泰豐公司：土地將暫停公開招標 並提抗告

泰豐（2102）公司表示，南港輪胎股份有限公司（2101）與泰豐輪胎股份有限公司間聲請定暫時狀態處分事件，公司收受商業法院定暫時狀態處分裁定和執行命令，將暫停公開標售。泰豐公司業已對商業法院之定暫時狀態處分裁定提出抗告，待抗告結果後，再決定公開標售程序是否繼續進行。

泰豐公司今（12）日公告表示，泰豐公司收到臺灣桃園地方法院執行命令，依據臺灣桃園地方法院110年度司智執全字第1號債權人南港輪胎股份有限公司與債務人泰豐輪胎股份有限公司間定暫時狀態處分強制執行事件，債務人應依智慧財產及商業法院110年度商暫字第2號定暫時狀態處分民事裁定之主文第一項所載：「禁止相對人於兩造間之本案訴訟確定前，執行民國110年6月15日第23屆第8次董事會決議事項第2案即『處分子公司泰鑫建設股份有限公司全部股權及子公司泰誠開發股份有限公司全部股權或泰豐中壢廠土地案』，以及如附件3標售公告所示公開標售泰誠開發股份有限公司暨泰鑫建設股份有限公司全部股權之所有程序（含開標、決標）、後續簽約及履約交割之行為」履行。

南港與泰豐輪胎的經營權之爭多次出現重大轉折，目前主張改選泰豐董事的市場派已取得過半的股權聯署，預計在10月中召開股東臨時會，並將在屆時全面改選董事，被認為泰豐的經營權即將易手。但在此期間，泰豐公司已著手進行公司旗下兩筆重要土地的處分，即可能在改選前完成處分，南港為了阻止泰豐公司處分土地，透過法侓程序，阻止這項出售案。

南港與泰豐的經營權之爭歷經多次轉折，但主要的焦點都是在位於中壢這兩筆土地的開發計畫。由於土地開發利益極為龐大，而且又是泰豐的主力資產，由誰開發、如何開發，成為雙方經營權之爭的導火線，更引發泰豐董事會通過處分土地以及南港公司進入法律攻防戰。