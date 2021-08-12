雙北市瘋危老 今年新推案高達636億元超過去年整年

據住展雜誌統計，今年截至8月6日為止，北台灣危老重建案推案量高達約636億元，不僅較去年同期280億元大增逾一倍，更已超越去年全年案量553.55億元。

住展雜誌研發長何世昌表示，雖然今年新建案推案量比去年衰退近二成，但危老重建推案卻不斷擴張，接下來從農曆民俗月到年底，預期還有至少約300億元危老重建案將開賣，北台灣今年全年危老推案量將一舉突破900億元，甚至有機會上看千億元，連續三年改寫歷史新高紀錄。

何世昌指出，危老重建因沒有最小基地面積限制、具有明確且高額的容積獎勵，申請程序簡便又快速，自從2017年公告實施後就成為建商新寵，2018年首度出現危老重建案，之後推案量逐年遞增，到了今年推案量已翻了百倍以上。

雖然北台灣危老推案潮洶湧，但大多仍集中在雙北地區；其中，又以台北市推案量達約450億元最多，新北市約155億元居次。

台北市危老建案最多的行政區為中山區，今年已推出9個危老建案，總案量逾140億元，最新公開、且案量最大的是「序東騰」，總銷約30億元。北市危老案量第二大的行政區是松山區，案量逾80億元，單一量體最大的是全錄大樓改建案「衍見築」。

新北市危老案分布較為懸殊，光是板橋區案就占近百億元，指標案如「達永冬慶」與「兆璞開禧」。板橋因平均房價相對較高，成為新北市老屋重建熱區並不意外，甚至還有私人起造的建案釋出，代表除了建商之外，一般地主也不放過這塊市場大餅。