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基地從20到2千坪 天龍國搶建危老宅已逾大安森林公園

聯合報 / 記者何醒邦
北市危老重建累計已經審核通過511案，台北市將有9.5萬坪的土地在進行或即將進行改建，土地面積比大安森林公園的7.8萬坪還大。示意圖。 聯合報系資料照
北市危老重建累計已經審核通過511案，台北市將有9.5萬坪的土地在進行或即將進行改建，土地面積比大安森林公園的7.8萬坪還大。示意圖。 聯合報系資料照

根據台北市建管處最新統計資料顯示，台北市危老重建累計已經審核通過511案，台北市將有9.5萬坪的土地在進行或即將進行改建，土地面積比大安森林公園的7.8萬坪還大；而台北市12個行政區，以中山區核准的危老案件數最多，累計共70案，其次是大安區的68案，士林區的66案。

信義房屋專案經理曾敬德表示，北市危老大概從2018年開始熱起來，而2020年的時程獎勵落日，危老申請到達第一波高峰，2021年台北市的危老核准案件正式突破500件，參與危老開發的土地面積今年度有機會超過10萬坪，尤其近期受疫情重創的飯店業或老飯店，及許多老商辦大樓、甚至是戲院、市場、地上權、寺廟等，都有核准危老改建的案例。

至於開發規模部分，北市平均每案土地面積為186坪，而北市目前核准的個案中，以士林區福壽街的一處危老案面積最小，僅有20.3坪，面積最大的則是信義計畫區內的行政中心案，基地面積達2147坪，且容積獎勵也達上限的40%。

北市建管處的資料顯示，目前已申請核准危老改建通過的有511件，知名個案包括國賓飯店、神旺飯店、宣美飯店、六福客棧、台北馥敦飯店，高記上海料理、上海商業儲蓄銀行、蘇黎世大樓、信義行政中心地上權、日新戲院、南門市場，甚至百年寺廟龍雲寺等。

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