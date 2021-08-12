北市危老核准破500件 這些飯店、戲院、老廟都改建

根據北市建管處最新統計資料顯示，台北市危老已經審核通過511案，累計台北市將有9.5萬坪的土地已經進行或者即將進行改建，土地面積比大安森林公園還大。

建管處資料顯示，目前已申請核准危老改建通過的有511件，知名個案包括國賓大飯店、神旺大飯店、宣美飯店、六福客棧、台北馥敦飯店，高記上海料理、上海商業儲蓄銀行、蘇黎世大樓、信義行政中心地上權、日新戲院、百年寺廟龍雲寺也趁這波危老申請改建。

台北市12個行政區中，以中山區核准的危老案件數最多，累計共70案，其次則是大安區的68案，士林區的66案，其中中山區、北投區、士林區、大安區與大同區這5區，都已經有破萬坪土地參與危老改建。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，北市危老起跑從2018年開始，2020年的時程獎勵落日，刺激危老申請到達第一波高峰，2021年台北市的危老核准案件正式突破500件，預計參與危老開發的土地面積在今年度也有機會超過10萬坪。

從申請熱度來看，危老政策達到加快台北市老舊都市改建的成效，尤其近期受疫情重創的飯店業，有些老飯店已申請危老改建，另外還有許多老商辦大樓、甚至是戲院、市場、地上權、寺廟等，都有核准危老改建的案例。

台北市的12個行政區中，中山區核准70件是北市的危老王，其次則是房價最高的大安區68件，士林區66件，危老最不熱絡的則是南港區，主要南港區不少土地都屬於傳統的工業區，較具規模的工業區土地，則透過捐地方式變更開發，或者早年就已經重劃開發，因此危老核准數量居北市最後一名。

台北市核准過的危老案中，有223案申請到上限的40%容積獎勵，平均的容積獎勵值也達33%，顯見危老案的容積獎勵機制「透明、便利」，多數個案都能夠爭取到條件很好的獎勵容積，增加個案的改建效益。

開發規模部分，北市平均每案土地面積為186坪，而北市目前核准的個案中，以士林區福壽街的一處危老案面積最小，僅有20.3坪，面積最大的則是信義計畫區內的行政中心案，基地面積達2147坪，且容積獎勵也達上限的40%。