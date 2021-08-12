10家企業聯盟開發電動巴士漢唐1號 進軍美日海外市場

唐榮車輛、漢翔公司、亞力電機、大同公司、台灣雙日、台灣電綜、漢鐘精機、台灣精星、台灣松下及為升電裝等10家企業，組成電動商用車CTP聯盟（Commercial Taiwan Partnership），共同開發電動巴士新車型「漢唐1號」，今日舉行發表會，將進軍美國、日本等海外市場。

為落實電動巴士國產化策略，唐榮車輛於今年第1季與大同公司結盟動力系統；第2季與漢翔公司合作開發鋁合金輕量化車身，第3季進一步邀集共10家重要供應鏈，籌組電動商用車CTP聯盟，順利開發出「漢唐1號」電動巴士新車型，預計今年11月底完成「漢唐1號」電動巴士實車發表。

唐榮車輛表示，漢翔擁有航太科技的「鋁合金車身」技術，唐榮車輛擁有「全低地板底盤平台」技術，二者結合開發完成國內首車鋁合金車身的全低地板電動巴士，實屬國內創舉。

漢翔公司董事長胡開宏表示，航空工業是傳統製造，將複材運用到電動巴士上，複材車身可較原鋼骨結構車身減重約25%，並增加續航力。漢航將繼續使用環保製程發展綠色環保產品，實現企業責任，為生態環境貢獻力量。

「漢唐1號」電動巴士新車型，超越一線國際電動巴士大廠，其中增加6個國產化項目，包括全低地板底盤平台技術、輕量化鋁合金車身技術、長續航力高電量電池設計技術、電池液冷系統之熱管理技術、人性化高乘客座位數技術及前圍造型分離式維修設計技術等，均屬國內首創，符合歐系電動巴士大廠的高端技術指標要求，但性價比更符合美國與日本等高端市場的客戶需求。

據統計，美國、日本等海外市場電動巴士需求快速成長，僅美國市場每年將汰換約5萬輛電動校車與市區電動公車，但美國本土電動商用車大廠尚未完全轉型，新創電動巴士車廠也剛起步，歐系電動商用車大廠已瞄準北美市場準備大舉進入，國內CTP聯盟成員宜集結優勢資源，積極布局當地市場。