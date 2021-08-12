兒童室內樂園推「復甦雙箭」加強與飯店業互助方案

中央防疫指揮中心在7月底宣布新冠肺炎疫情調降至二級，大部分行業逐漸復業，關閉三個月的國內兒童室內樂園業者「騎士堡」也祭出「復甦雙箭」，將以兩階段品牌轉型計畫，加強與飯店業者的互助方案。

騎士堡轉型第一箭，重新調整營運方針推出全新教育體驗課程，直接將上課地點拉至戶外場地，課程內容也因應戶外環境及大自然生態，調整並增加體能活動比例，鼓勵小朋友多接觸陽光、空氣，增加身體的防護力，也將規劃觀光巴士文化之旅、走進農場培養食農教育。

轉型第二箭則是和觀光旅遊業加強合作。看準飯店業者短期要爭取客源回流，勢必需要行銷活動，因此力邀擁有多家飯店的福容飯店集團、台北福華飯店、台北喜來登飯店等星級飯店，將騎士堡的核心課程重新編排成親子教育活動，將課場地延伸至飯店場域中。

根據觀察，騎士堡將課程移到戶外，反而讓家長安心、小朋友更開心，課程結束了還是捨不得走，拉著牛牛老師和西瓜老師繼續玩；家長進一步建議，因為天氣炎熱，若是可以到文化中心等較大的場地上課更好；媽媽們也希望騎士堡能開線上課程，同時紛紛表示願意繼續來上課的意願。

另外一方面，這幾年騎士堡積極促成異業結盟，陸續協助飯店、幼兒園、餐廳設兒童遊戲室，疫情期間飯店業績深受衝擊，降級後騎士堡也規劃了飯店版的親子活動，提供過往合作的飯店使用。內容包括三大方向：「音樂律動」可以培養孩子們的音樂感官和強化大小肌肉，尤其會結合騎士堡當月品格主題，在律動中傳達如何做好品格寶寶；「歡樂故事屋」也是精選自當月的主題，編寫新的故事，搭配由騎士堡精心設計的教具，讓孩子進入自由想像的國度；「創意工作坊」則是利用不同的媒材，讓小朋友不只了解每項材料的特質，還能發揮創意，做出與眾不同的作品。

騎士堡表示，未來的經營場域是要走出戶外、發展異地皆能開課的能力，只要飯店有需要，騎士堡可以提供軟實力課程搭配硬體空間的全方位設計，滿足每個到飯店住宿的家庭，不只食與泊，也都能享受一趟高品質的教育學習之旅。