投資台灣三大方案累積突破1.3兆 晶兆成投入69億元

投資台灣事務所今（12）日再添六家企業共斥資近90億元擴大投資台灣，包括台商回台方案的晶兆成科技、根留企業方案的常廣公司等。截至目前「投資台灣三大方案」已吸引966家企業，超過1.3兆億元投資，預估創造10.9萬個本國就業機會。

投資台灣事務所今年4月1日宣布投資台灣三大方案投資金額突破1.2兆元，然而因為國內疫情升溫、缺工、缺料及投資方案優惠調整等因素，因此部分台商選擇觀望，也讓投資金額成長幅度些微減緩。

根據最新統計，「歡迎台商回台投資行動方案」有220家台商投資約8,354億元，創造6.9萬個就業機會；「根留台灣企業加速投資行動方案」有110家根留企業投資約1,990億元，創造1.5萬個就業機會；「中小企業加速投資行動方案」則已吸引636家中小企業投資約2,665億元，帶來2.4萬個本國就業機會，後續尚有47企業排隊待審。

晶兆成科技是由台灣封測領導廠商之一的力成科技與日本晶圓測試廠Tera Probe Inc共同合資設立之專業晶圓測試廠，在台灣共有二處生產基地，主要提供的服務項目包括記憶體與邏輯產品晶圓測試以及邏輯產品之後段積體電路產品之最終測試，為全球積體電路產品測試服務之專業廠商。

受美中貿易戰、華為禁令之轉單效應及全球疫情的影響，帶動終端消費電子產品需求上升，因此回台擴充產能以因應客戶需求成為業者當務之急。為此將斥資近69億元於新竹工業區之二處廠區擴充產能。晶兆成於擴充產能時除需要增聘本國員工人數380名以新增公司所需人力資源外，並計劃導入人工智慧系統，以達到測試製程的高度自動化。

常廣公司是專業的醫療器材製造廠，主要生產腹腔鏡微創手術耗材與器械等醫療用品，以自創品牌「LAGIS」行銷全球，榮獲多項國家獎項，計劃增聘本國員工，並在台中市大甲幼獅工業區興建廠房，導入智慧化生產線，同時引進自動化解決方案軟體，藉由機器人學習達到預防管理。

儀佳傳動科技主要從事產業設備傳動元件製造、自動化系統整合與機台程式開發等營業項目，產品包含馬達、變頻器與控制器。為因應台商回流與台灣半導體產業發展，原有租賃廠房已不敷使用，為持續深根台灣，計劃招募本國員工10名，投入逾1億元在彰化市牛稠子興建廠房，擴大倉儲、加工空間與增設測試室，導入智慧化產線與設備，結合ERP及遠端監控系統，提升產品品質，也為外銷客戶提供最佳機台開發與機電系統整合方案，創造雙贏佳績。

恆泰豐物產從事農產品國際貿易業務，經營全球堅果、五穀雜糧加工與販售多年，擁有自有品牌「WelWel」，已完整佈局整合上、中、下游產業鏈，在南美洲、柬埔寨等地與當地農民契作，計劃投入逾2億元在高雄鳳山區興建廠房，增設智慧堅果、咖啡豆兩條生產線及食品冷藏倉儲，從原料入庫到生產過程皆可即時監控。

創合材料科技主要生產碳酸鈣母粒、滑石粉母粒與氧化鈣母粒為主，成品端應用領域包含民生、食品及農業等。由於國內市場逐步穩定成長，為提高市場供給率，計劃招募20名本國員工，斥資近2億元在苗栗造橋興建廠房，增設智慧化功能性母粒與光纖纜線生產線，加強產品多樣性與環保性，大大降低製造母粒對全新PE塑料之使用量。

尚騰嘉南汽車是台南保時捷授權經銷商，為提供國際同步的頂級服務，並展現保時捷品牌魅力，計劃再增聘本國銷售及售後服務專業員工35名，斥資近8億元在台南北區興建「台南保時捷智慧化銷售暨服務旗艦店」，不僅規劃以賽道為中心融合跑車歷史元素的展示中心，還結合VR科技、5G網路及IoT智慧物聯網，提供消費者前所未有的智慧化互動體驗。