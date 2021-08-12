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KLOOK台灣高鐵國旅聯票熱銷上萬筆 交通票券最夯

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導
目前至KLOOK上購買高鐵國旅聯票，除了可選擇發車前一小時的單程或來回班次、享高鐵車票八五折優惠，還能自由搭配各種交通票券和國旅商品。圖／KLOOK提供
目前至KLOOK上購買高鐵國旅聯票，除了可選擇發車前一小時的單程或來回班次、享高鐵車票八五折優惠，還能自由搭配各種交通票券和國旅商品。圖／KLOOK提供

KLOOK台灣高鐵國旅聯票上線將近半年，廣受消費者好評，迄今已創造上萬筆銷售訂單，疫情前每月銷售額更超過預期1.5倍，其中以交通票券組合方案最受旅客歡迎，佔了全部訂單60%以上，包括KLOOK獨家Uber乘車金、高雄捷運48小時效期卡等；7月底高鐵國旅聯票進一步開放「線上取票」服務，除了高鐵各車站窗口、便利商店等實體取票通路，旅客也能透過高鐵「T-EX行動購票」 App線上領取高鐵車票，取票方式更彈性多元。

欲使用線上取票服務的旅客，在KLOOK上購買高鐵國旅聯票後，開啟高鐵「T-EX行動購票」 App並更新到最新版本，透過「載入訂位」功能輸入「高鐵訂位代號」及「取票人身份證字號或護照號碼」，即可完成取票，進入車站閘門時僅需點開高鐵「T-EX行動購票」 App中的車票QR Code，手機掃碼即可入站，無需持有實體車票，相當便捷。

目前至KLOOK上購買高鐵國旅聯票，除了可選擇發車前一小時的單程或來回班次、享高鐵車票八五折優惠，還能自由搭配各種交通票券和國旅商品，包括廣受旅客歡迎的Uber乘車金，以及新推出、同樣為KLOOK獨家的「大都會計程車乘車金」方案，以台北搭乘到高雄左營為例，單程高鐵車票成人票原價1,490元，在KLOOK上購買高鐵國旅聯票搭配「大都會計程車乘車金」僅需1,495元，等於是多5元就能享有330元大都會乘車金，等同66倍的回饋。如果需要租車，也能以999元享有「1,150元KLOOK租車折抵」；在KLOOK上購買高鐵國旅聯票也能同時累積高鐵會員TGo點數和KLOOK積分，雙邊累積更有利，輕輕鬆鬆為精打細算的旅客省下荷包錢。

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