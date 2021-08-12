八方雲集加速國際發展！插旗美國 瞄準日本、新加坡

八方雲集（2753）今（12）日舉行上市前業績發表會，董事長林欣怡表示，上市讓八方雲集站在另一個起點。今年是集團設定的八方元年，也是加速國際化發展的開始，目標前往歐美、日本等先進國家發展品牌，八方雲集成功建立亞洲QSR（快餐連鎖餐廳）的經營模型，未來將複製到世界更多的市場。

八方雲集預計9月上旬掛牌，是國內第一家台式QSR（快餐連鎖餐廳）上市公司。近五年營益率約13-14%、ROE約31-32%，去年受惠新品牌梁社漢排骨的挹注，使集團營運在疫情中逆勢成長，稅後純益6.33億元、EPS10.55元，ROE並來到34.7%高峰。不過，今年上半年受到原物料價格上揚，侵蝕毛利，稅後盈餘2.83億元，較去年同期微幅衰退，每股稅後盈餘4.71元。

總經理張瑞蓮表示，八方雲集將持續擴大研發及生產量能，未來三年規畫建設新廠房，以持續發揮規模經濟的優勢，並開發冷凍調理包的生產線，導入到旗下千家通路銷售，以利門店在不增加人力的情況下，仍可以提升營收。

在展店方面，梁社漢排骨目前家數為118家，今年將突破150家，未來五年朝500家家數前進，丹堤則重新調整營運模式，預計今年開設新型態店，另有全蔬食品牌預計在第4季開出。至於主力品牌八方雲集目前在台店數超過千家，在香港也有60店，除了持續展店，更側重門店升級，將投過改裝來提升智能設備。

新市場方面，美國已著手規劃，工廠已在建設中，明年首季將在加州開出第一店，日本、新加坡也是接下來的目標。