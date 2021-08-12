桃科環科6廠疫情損失慘重 市府：管理費緩減收至12月

疫情影響全球經濟緊縮，桃園市許多科技、傳產廠商受創嚴重，桃園市政府經發局今天下午表示，桃園科技園區及環保科技園區多家廠商疫情衝擊營業額銳減，為減輕2科技園區廠商財務負擔，針對營業額減少超過15%至50%的6家廠商，管理費緩、減收延至今年底，明年起恢復正常徵收，協助業者度過難關。

今年疫情嚴峻，桃園不少傳統產業、電子科技廠商直接衝擊，甚至有的廠商缺工、斷料或原料、產品物流運送受阻，造成訂單大減，桃園科技及環保科技園區6家廠商，營業額比去年銳減，包括1家環保公司減損2000多萬元、減少逾15%；2家電子科技廠各減損1000多萬元、減少逾20%，還有3家環保、傳產廠商各減損3000多萬元、減少逾50% ，財務負擔沉重。

市府經發局表示，為協助桃科及環保科技園區廠商度過難過，決定再延長紓困措施，緩減收管理費期限延至今年12月底，包括營業額減損逾15%的環保公司緩收一年管理費30多萬元，5家電子科技、環保及傳產廠商一年管理費各約120多萬元，其中營業額減損逾30%的2科技廠減收管理費2成、約20多萬元，另營業額減損逾50%的3家環保及傳產廠可減收管理費3成、約30多萬元。