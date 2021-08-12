快訊

成大研究生撿手機不慎掉落曾文水庫 今下午尋獲遺體

人出不去錢進不來：疫禍「東南亞大缺工」怎麼辦

高軟二期招商 北部座談會16日舉行

經濟日報 / 記者鍾泓良／台北即時報導

經濟部加工處為擴大南部數位科技產業聚落，啟動高雄軟體園區第二期開發計畫，為提供北部業者相關投資資訊，將於16日在台北市digiBlock C數位創新基地辦理「高軟二期期待有您招商座談會」，並邀請工業局、技術處、中企處及高雄市政府共同出席與企業面對面交流。

加工處表示，高軟二期結合亞洲新灣區5G AIoT創新園區計畫及各部會資源，提供5G AIoT研發、測試、應用發展之場域，打造南台灣重要科技產業聚落。

中央各部會包含經濟部、交通部、文化部、國發會及通傳會投注近百億元預算於亞洲新灣區，高雄市政府也提供眾多補助，包含房地資金、融資利息、房屋稅、勞工薪資優惠，搭配上加工處提供最佳優質服務，包含單一窗口、專人專線、專屬計畫輔導等。

園區生活機能及交通十分便利．除大眾捷運毗鄰，另高雄輕軌經過門口，高鐵、小港機場、高雄港車程也僅在20分鐘內，又鄰近台鋁、夢時代、大遠百三大商圈，是少數位於繁榮地區的軟體園區，將是未來企業進駐高雄的首選，歡迎資訊業者、5G AIoT新興科技企業進駐。

高軟二期已公告受理投資申請，總面積約2.45公頃，使用強度建蔽率60%，容積率490%，園區分為A、B、C三大坵塊，土地只租不售，申請人需依園區坵塊配置，申租至少1坵塊以上土地興建建築物，將收件至8月31日止。

延伸閱讀

影／雙龍瀑布七彩吊橋16日開放 每日遊客降載上限800人

友善工地環境 勞安獎5案社宅結合高科技

綠川興大段礫間處理完工 結合大康橋計畫打造親水廊道

樺漢與聯發科、威盛三強聯手 搶攻全球AIoT市場

相關新聞

高軟二期北部招商座談會 16日登場

為擴大南部數位科技產業聚落，經濟部加工出口區管理處啟動高雄軟體園區第二期開發計畫，為提供北部業者相關投資資訊，將於8月1...

台灣高鐵股東會 每股配發現金股利1.05元

台灣高鐵今（12）日上午召開110年股東常會，通過109年度營業報告書、財務報表及109年度盈餘分派承認案，以及「公司治...

誠品信義店房東統一不願降租 吳旻潔：那是他們的權利

誠品生活營收量體最大的誠品信義店，因先前有櫃姐確診停業，疫情也導致人流大減，但身為房東的統一並未同意降租。誠品（2926...

誠品H1大虧損 吳旻潔：下半年保守以待 但走在正確道路

誠品生活董事長吳旻潔今（12）日表示，因疫情關係，現在公司是營收低點，她並不滿意現在的表現，下半年保守看待，「但現在走在...

foodpanda力推數位菜市場 8月底再增2~3家傳統市場

為滿足疫情期間消費者無法出門、生鮮外送需求快速成長的趨勢， foodpanda 與台北市政府攜手合作，正式開啟傳統市場外...

誠品生活求創新突破 預計展開小型社區店

誠品生活（2926）為創新突破，預計展開小型社區店，第一家社區店在台北市。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。