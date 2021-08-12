高軟二期招商 北部座談會16日舉行

經濟部加工處為擴大南部數位科技產業聚落，啟動高雄軟體園區第二期開發計畫，為提供北部業者相關投資資訊，將於16日在台北市digiBlock C數位創新基地辦理「高軟二期期待有您招商座談會」，並邀請工業局、技術處、中企處及高雄市政府共同出席與企業面對面交流。

加工處表示，高軟二期結合亞洲新灣區5G AIoT創新園區計畫及各部會資源，提供5G AIoT研發、測試、應用發展之場域，打造南台灣重要科技產業聚落。

中央各部會包含經濟部、交通部、文化部、國發會及通傳會投注近百億元預算於亞洲新灣區，高雄市政府也提供眾多補助，包含房地資金、融資利息、房屋稅、勞工薪資優惠，搭配上加工處提供最佳優質服務，包含單一窗口、專人專線、專屬計畫輔導等。

園區生活機能及交通十分便利．除大眾捷運毗鄰，另高雄輕軌經過門口，高鐵、小港機場、高雄港車程也僅在20分鐘內，又鄰近台鋁、夢時代、大遠百三大商圈，是少數位於繁榮地區的軟體園區，將是未來企業進駐高雄的首選，歡迎資訊業者、5G AIoT新興科技企業進駐。

高軟二期已公告受理投資申請，總面積約2.45公頃，使用強度建蔽率60%，容積率490%，園區分為A、B、C三大坵塊，土地只租不售，申請人需依園區坵塊配置，申租至少1坵塊以上土地興建建築物，將收件至8月31日止。