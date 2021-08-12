快訊

成大研究生撿手機不慎掉落曾文水庫 今下午尋獲遺體

人出不去錢進不來：疫禍「東南亞大缺工」怎麼辦

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台灣高鐵股東會 每股配發現金股利1.05元

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導
台灣高鐵。圖／報系資料照
台灣高鐵。圖／報系資料照

台灣高鐵今（12）日上午召開110年股東常會，通過109年度營業報告書、財務報表及109年度盈餘分派承認案，以及「公司治理準則」、「股東會議事規則」及「董事選舉辦法」三項修訂案；截至109年底高鐵公司可供分配盈餘達新臺幣97億7,830萬餘元，每股分配現金股利1.05元。

台灣高鐵自2007年通車營運以來，運量逐年成長，惟109年度受「嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）」疫情影響，全年輸運5,724萬人次，運量較108年度減少15.09%。受疫情影響，109年全年平均每日有15.6萬人次搭乘高鐵，較108年的18.5萬人次，日均運量減少約2.9萬人次。而在營運安全方面，109年台灣高鐵仍保持無傷亡事故之優良紀錄，全年平均發車率扣除不可抗力之影響後達100%。

高鐵董事長江耀宗表示，儘管疫情帶來空前挑戰，卻也同時展現高鐵克服困難的決心！疫情期間，台灣高鐵無論在配合「實聯制」、座位管控及乘載率降載上，都展現高度的效率與創意，更成功將政府協助我們取得的疫苗，每瓶最大施打效益發揮到95%以上，讓超過九成的第一線同仁順利完成第一劑疫苗接種，進一步守護大眾安全；未來，更將積極重建旅客搭乘大眾運輸工具的信心，繼續忠實扮演台灣骨幹運輸角色，成為經濟發展、社會進步的穩定力量，以不負股東與各界期待。

展望未來，江耀宗表示，台灣高鐵仍將持續落實「成為引領進步、創造美好的生活平台」的企業願景，繼續為提供旅客優質服務、滿意的旅程體驗以及善盡社會責任而努力。

延伸閱讀

會勘高鐵案沒獲通知 林姿妙：中央地方應一條心

林姿妙不滿會勘高鐵宜蘭站未知會縣府 王國材回應了

影／王國材會勘高鐵宜蘭站未知會縣府 林姿妙有微詞

高鐵延伸宜蘭「四城、宜蘭」站二選一 交部偏向這個

相關新聞

高軟二期北部招商座談會 16日登場

為擴大南部數位科技產業聚落，經濟部加工出口區管理處啟動高雄軟體園區第二期開發計畫，為提供北部業者相關投資資訊，將於8月1...

台灣高鐵股東會 每股配發現金股利1.05元

台灣高鐵今（12）日上午召開110年股東常會，通過109年度營業報告書、財務報表及109年度盈餘分派承認案，以及「公司治...

誠品信義店房東統一不願降租 吳旻潔：那是他們的權利

誠品生活營收量體最大的誠品信義店，因先前有櫃姐確診停業，疫情也導致人流大減，但身為房東的統一並未同意降租。誠品（2926...

誠品H1大虧損 吳旻潔：下半年保守以待 但走在正確道路

誠品生活董事長吳旻潔今（12）日表示，因疫情關係，現在公司是營收低點，她並不滿意現在的表現，下半年保守看待，「但現在走在...

foodpanda力推數位菜市場 8月底再增2~3家傳統市場

為滿足疫情期間消費者無法出門、生鮮外送需求快速成長的趨勢， foodpanda 與台北市政府攜手合作，正式開啟傳統市場外...

誠品生活求創新突破 預計展開小型社區店

誠品生活（2926）為創新突破，預計展開小型社區店，第一家社區店在台北市。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。