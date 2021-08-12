台灣高鐵股東會 每股配發現金股利1.05元

台灣高鐵今（12）日上午召開110年股東常會，通過109年度營業報告書、財務報表及109年度盈餘分派承認案，以及「公司治理準則」、「股東會議事規則」及「董事選舉辦法」三項修訂案；截至109年底高鐵公司可供分配盈餘達新臺幣97億7,830萬餘元，每股分配現金股利1.05元。

台灣高鐵自2007年通車營運以來，運量逐年成長，惟109年度受「嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）」疫情影響，全年輸運5,724萬人次，運量較108年度減少15.09%。受疫情影響，109年全年平均每日有15.6萬人次搭乘高鐵，較108年的18.5萬人次，日均運量減少約2.9萬人次。而在營運安全方面，109年台灣高鐵仍保持無傷亡事故之優良紀錄，全年平均發車率扣除不可抗力之影響後達100%。

高鐵董事長江耀宗表示，儘管疫情帶來空前挑戰，卻也同時展現高鐵克服困難的決心！疫情期間，台灣高鐵無論在配合「實聯制」、座位管控及乘載率降載上，都展現高度的效率與創意，更成功將政府協助我們取得的疫苗，每瓶最大施打效益發揮到95%以上，讓超過九成的第一線同仁順利完成第一劑疫苗接種，進一步守護大眾安全；未來，更將積極重建旅客搭乘大眾運輸工具的信心，繼續忠實扮演台灣骨幹運輸角色，成為經濟發展、社會進步的穩定力量，以不負股東與各界期待。

展望未來，江耀宗表示，台灣高鐵仍將持續落實「成為引領進步、創造美好的生活平台」的企業願景，繼續為提供旅客優質服務、滿意的旅程體驗以及善盡社會責任而努力。