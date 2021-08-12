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航空長程線貨運漲勢再起 華航也可望跟進調漲

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導

空運長程線運價漲勢再起！中國大陸航空業者陸續調漲中國大陸出口到北美運價後，每公斤達人民幣70-80元；貨攬業界已經收到長榮航空（2618）宣布自8月19日起調漲台灣-北美的運價，調漲為20-25%；據了解，華航（2610）近日也會宣布跟進調漲售價。

針對近期全球航空貨運市場變化，捷迅（2643）分析，主要是兩大因素影響航空貨運市場，首先，中國全力防範擔心疫情再起，機場檢驗從嚴，貨機人力作業不足，所以空運出口受限；其次，中國大陸航空業者開始限制機組人員在海外過夜，人力派遺受限，影響到班次提供。

在經歷這場疫情的試煉後，全球貿易習性與經濟結構的改變，全球供應鏈持續供需失衡，國際運輸供應鏈跟著改變，更早掌握市場脈動、了解上下游供需關聯性，提供更完整且及早布局的解決方案。

大家不能忽略全球民眾生活習慣改變，造成海、空運的市場結構改變，現在疫情又有新變化，中國提供的航運班減少，市場需求又很強勁，空運市場結構改變，民眾消費習慣跟市場結構改變的威力不容小覷，要用新的思維來看全球海、空運市場變化。

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