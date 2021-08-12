foodpanda力推數位菜市場 8月底再增2~3家傳統市場

為滿足疫情期間消費者無法出門、生鮮外送需求快速成長的趨勢， foodpanda 與台北市政府攜手合作，正式開啟傳統市場外送服務！傳統市場外送目前已於光復市場、松江市場、西湖市場、中山市場、南門市場、興隆市場等六間知名傳統市場開跑，提供數十間攤商，超過百項商品的多元選擇。foodpanda 預估於 8 月底再新增 2 ~ 3 家傳統市場，木新市場亦預計於 8 月 17 日上線。今年底傳統市場外送服務將涵蓋台北市 90% 人口，讓消費者不用出門就能享受新鮮又美味的在地食材，更成功協助攤商數位轉型，創造店家與消費者雙贏新「食」代。

foodpanda 資深公共事務經理郭昕宜表示：「疫情期間， foodpanda 觀察到平台上生鮮雜貨外送訂單量成長三倍以上，顯示有許多過往較少使用生鮮雜貨外送的消費者加入。 有感於消費者對生鮮食材的需求日增，台北市政府精選外送平台，與 foodpanda 攜手合作，加速推動傳統市場外送，輔導攤商數位轉型打造成功模式。 foodpanda 觀察進駐傳統市場至今已透過外送服務，帶動市場整體訂單量增加約兩成。未來 foodpanda 亦將延伸此成功方程式，拓展全台傳統市場外送商機。」

而台北市相當具代表性的南門市場亦與 foodpanda 合作，共有近 30 家攤商加入外送行列。包含以各省特色名菜享譽盛名的「逸湘齋」、歷史悠久的人氣名店「南門牛羊肉店」等店家；還有「萬有全手工金華火腿」，為70年歷史悠久的人氣老店，更是不少喜愛燉湯的主婦必點店家。南門市場中最高人氣的兩大名店「南門魚丸」、「盧記魚丸」，亦有各式手工蛋餃、火鍋料等食材一次通通都能買齊。若是偶爾偷閒不想下廚，也能馬上下單「立家湖州粽」，用料傳統、口味獨特，加上三十多年的包粽手藝，精準火侯控制，提供多款常溫且可立即享用的美味粽類供選擇。同樣開店30年歷史的「逸湘齋」也加入外送行列，以各省特色名菜享負盛名，每逢年節各式佳餚總是供不應求，現在一鍵下單就能輕鬆品嚐。

foodpanda 傳統市場外送首波合作中的光復市場，目前已有九家攤商加入外送行列， foodpanda 將每間傳統市場整合成一家線上商店，消費者只需在一個頁面就能完成不同攤商的商品下訂，一站購足所有商品。首波加入的嚴選名店有人氣指數超高的蔬菜名攤「同學的店」，擁有超過 30 年歷史，以當季當令為最高原則，每項商品均經過老闆的親自選購，從批發市場到正式陳列在攤架上，至少需經過三次以上的嚴格品質篩選，讓消費者能用最實惠的價格，買到最安心且品質絕佳的蔬菜。曾榮獲北市「天下第一攤」殊榮，以手工水餃及各種中式麵條聞名的「一元行手工水餃」亦是第一時間加入 foodpanda 外送行列的店家，將傳承超過半世紀的眷村美味，分享給更多消費者。