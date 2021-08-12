誠品生活求創新突破 預計展開小型社區店

誠品生活（2926）為創新突破，預計展開小型社區店，第一家社區店在台北市。

誠品今（12）日在誠品董事長吳旻潔的帶領下，於菸廠誠品行旅召開股東常會。她透漏，誠品為創新突破，除開展小型社區店外，也將於第3季在大陸拓點，但目前無法透露在哪個城市，不過可以肯定的是當地文化底蘊很深。

關於疫情衝擊的部分，吳旻潔表示，誠品線上營收已於8月份開始逐步升高，希望2-3年內轉為獲利，並於2025年挑戰50-60億。

她說，下半年的營收狀況或許和是否發放消費券非常有關，若有相關振興措施，報復性消費預計在今年10-11月，民眾或許採取一次採買，包括家電等居家用品，但近幾個月可能無法馬上回復至疫情前的狀態。

吳旻潔表示，由於信義店是旗艦店別，房東是否能降租對經營影響很大，店開得愈大受傷越重，但一家公司本身的體質要經得起風險考驗，誠品無法決定房東是否降租，但可以決定是否降租給專櫃。

誠品生活上半年稅後虧損1.27億元，每股虧損2.68元；第2季稅後虧損9,900萬元，每股虧損2.09元，均呈現衰退。