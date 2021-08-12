岱宇各品牌產品 啓動5%至15%漲價策略

健身器材大廠岱宇國際（1598）上半年每股稅後純益2.49元，繳出歷年同期新高記錄。岱宇表示，已針對下半年各品牌產品啟動5％至15%漲價策略，有助於中和成本影響，並挹注整體營運獲利正向發展。

岱宇上半年合併營收66.12億元、稅後淨利3.09億元、每股稅後純益2.49 元，分別較去年同期成長 59.1%、61.8%、40.6%，仍繳出歷年同期新高記錄。

上半年SOLE、XTERRA、SPIRIT品牌比重分別為 52%、17%、18%。此外，上半年受原物料、運價成本上漲逾10%，使得整體毛利率、營業利益率分別為35.2%、7.9%，岱宇已針對下半年各品牌產品啟動5％至15%漲價策略。

展望第3季，岱宇持審慎樂觀看法。看好集團整體出貨動能，隨著步入傳統旺季，旗下各品牌主要客戶明顯加大拉貨力道，有信心帶動集團單月營收穏健增長。

岱宇也積極配合搶櫃策略，加速反映各品牌因應原料、運輸成本漲價訂單出貨認列，創造整體營運正面效益。

此外，集團仍持續看好家用健身器材訂單，隨著 SOLE、XTERRA品牌等主要客戶保持良好下單力道，以及SPIRIT品牌隨著歐、美地區健身房陸續重啟營業，而同步維持高水準表現。