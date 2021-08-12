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長聖研發團隊新突破 CAR-T細胞治療研究登國際期刊

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

長聖（6712）11日宣布，旗下產品CAR001（CAR-T）可異體(off-the-shelf)治療實體癌新藥研究，以人類白血球抗原G（HLA-G）為標靶研究，獲國際頂尖期刊JITC刊登，此為台灣第一個以HLA-G為標靶治療實體癌所做的研究登上國際期刊備受肯定。

據了解，目前國際上專注於細胞治療的新藥開發公司，市值大多落於3~15億美元，成功推進CAR-T於美上市為突破百億美元價值關鍵，如Kite pharma 與Juno Therapeutics 被併購市值皆達約百億美元，但目前的CAR-T療法普遍對於實體腫瘤療效不佳，相較之下，長聖的CAR001因具有專一辨識HLA-G結合受體，對實體腫瘤特別有效。

另外，目前已上市CAR-T產品，多數是以病毒感染將CAR基因帶入T細胞中表現，長聖研發團隊使用mRNA電穿孔用於CAR-T細胞基因轉導技術，直接將mRNA轉導到Gamma Delta-T細胞中，mRNA製作方式使CAR-T生產與製備較有效率與安全。

HLA-G是近期很熱門的標靶受體，同樣在國際藥廠上，以HLA-G 為標靶的藥物有Invectys及Tizona兩家公司，他們主要發展HLA-G的CAR-T 或抗體藥物。Gilead於去年7月宣佈與Tizona 達成收購協議，出資3億美元收購 Tizona公司49.9% 的股權。該公司於7月股東會表示，今年以異體CAR001治療實體癌將在第4季向美國FDA 提出 Pre-IND meeting申請，預計明年將進入一期臨床試驗。

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