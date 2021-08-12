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打掉重練夯！危老今年上看千億、單價衝200萬

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
示意圖。圖／業者提供
示意圖。圖／業者提供

市調機構統計，今年截至8月6日，北台灣危老重建案推案量高達636億，已超越去年全年553億元，並較去年同期大增逾一倍。

住展雜誌研發長何世昌表示，今年新建案推案量比去年衰退近二成，危老重建推案卻不斷擴張，年底前預期還有至少約300億元危老重建案將開賣，北台灣今年全年危老推案量將一舉突破900億元，甚至有機會上看千億元，連續三年改寫歷史新高紀錄。

危老重建沒有最小基地面積限制，且有明確且高額的容積獎勵，申請程序簡便快速，自2017年公告實施後就成為建商新寵，2018年首度出現危老重建案，之後推案量逐年遞增，今年推案量已翻了百倍以上。

雖然北台灣危老推案潮洶湧，但大多仍集中在雙北地區；其中，又以台北市推案量達約450億元最多，新北市約155億元居次。

台北市危老建案最多的行政區為中山區，今年已推出9個危老建案，總案量逾140億元，最新公開、且案量最大的是「序東騰」，總銷約30億元。北市危老案量第二大的行政區是松山區，案量逾80億元，單一量體最大的是全錄大樓改建案「衍見築」。

新北市危老案分布較為懸殊，光是板橋區案就占近百億元，指標案如「達永冬慶」與「兆璞開禧」。板橋因平均房價相對較高，成為新北市老屋重建熱區，並有私人起造的建案釋出，顯示除了建商之外，一般地主也不放過這塊市場大餅。

何世昌指出，危老重建推案量大增，產品也出現變化。台北市過去危老案因基地偏小，幾乎都規劃小宅，今年中、大坪數產品多了起來，如中山區「序東騰」、松山「衍見築」，因基地較大且完整，規劃為中、大坪數，松山預推案「敦仰」更全棟走豪宅規劃。

坪數變大，開價也全面攻高，松山「衍見築」平均開價即高達每坪188萬元，大安「達運永康」、「永康壹號」單價也都在180萬元以上，另外「敦仰」平均開價預料將站上每坪200萬元大關。

新北市今年危老案開價最高的是板橋「達永冬慶」，因區段位置良好，平均開價也達80萬元。

資料來源／住展雜誌
資料來源／住展雜誌
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資料來源／住展雜誌

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