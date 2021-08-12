星國鬆綁台旅客入境措施 星宇航將開新加坡航線
星宇航空今（12）日宣布，將於9月23日開闢桃園-新加坡航線，即日起正式開賣。近日新加坡鬆綁台灣旅客入境隔離措施，星宇航空即超前部署東南亞航網佈局，為商務旅客、台商及僑民等打造最安全舒適的飛航旅程，同時提供便利快速的貨運服務。自9月23日起，每週二、四飛航桃園-新加坡航線，10月起增為每週二、四、六飛航，詳細購票及班表資訊，可至星宇航空官網www.starlux-airlines.com查詢。
星宇航空表示：新加坡為亞洲經濟及航運重鎮，疫情前更是台人東南亞旅遊勝地。近期新加坡及台灣兩地疫情控制得宜，且新加坡全國疫苗接種覆蓋率高，根據新加坡政府公告，即日起凡出發前21日皆停留於台灣之旅客，即可申請航空通行證（ATP），抵達新加坡機場後PCR採檢陰性即無需隔離，入境後可於當地自由活動，故規劃開航新加坡航線為有商務差旅及返鄉探親需求的旅客，提供最安心舒適的搭機選擇。
疫情期間各國旅遊限制條件不一，台北出發旅客務必預先查詢並備妥相關旅遊文件，詳情可參閱星宇航空官網-星宇即時報及最新旅遊限制相關規定。
星宇航空目前以A321neo機隊飛航澳門、檳城、曼谷、東京、大阪、吉隆坡、胡志明市、馬尼拉等八個航點。如同對於飛安的堅持，在機上防疫措施也絕不妥協，嚴格遵守疫情指揮中心規範，機組人員、客艙環境以至機上用品等，各環節皆加強管控及落實消毒作業，空服員於航程中全程穿戴防潑水隔離衣、外科口罩、防水手套及護目鏡，全力提供旅客最安心的搭機環境。
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